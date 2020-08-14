Медиаволонтеры вышли в оффлайн в Историческом музее

В Историческом музее ( Челябинск) побывали медиаволонтеры. Это добровольцы, которые с весны 2020 года (в разгар периода самоизоляции) помогали музею распространять в социальных сетях информацию о культурных, образовательных и социальных проектах. Очное знакомство волонтеров и их наставников состоялись впервые.

Активисты, а среди них были сотрудники театров и студенты, школьники и работники учреждений культуры, приходили группами, их знакомили с выставками и экспозициями музея. С самым масштабным проектом «Одна на всех Победа» гостей познакомил заместитель директора музея по научно-исследовательской работе Александр Лымарев. Познавательные экскурсии по выставкам «Мифы лабиринта» и «Самый человечный человек» провели сотрудники отдела спецпроектов, постаравшись максимально заинтересовать и вдохновить общественных помощников.

Завершился волонтерский визит на фотовыставке в галерее «Открытый мир», музейщики и волонтеры обсудили дальнейшую совместную работу.

Работу с медиаволонтерами музей ведет в рамках программы «Волонтеры культуры», входящей в национальный проект «Культура» и федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» или «Творческие люди».