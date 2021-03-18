Молодежный театр Челябинска познакомит на своей сцене Ван Гога и Арто

Молодежный театр Челябинска готовит новую премьеру «Ван Гог. Автопортрет».

Спектакль, показ которого состоится 25-го апреля, ставит Александр Черепанов - по текстам Винсента Ван Гога и Антонена Арто (двух гениев, опередивших время, снискавших славу сумасшедших, людей, для которых жизнь человека и жизнь художника – неделимое целое).

Две судьбы, две печали, два человека, отринутых обществом. Они не были знакомы в реальной жизни, но линии их судеб так схожи, что хочется «познакомить» их в пространстве театра – мизантропа Арто и человеколюбца, гуманиста Ван Гога. Хочется дать им возможность высказаться в полной мере и вступить в диалог друг с другом.

Александр Черепанов признается, что его всегда интересовала тема художника, творца, генезис творчества. Одним из его любимых театральных деятелей является французский драматург, писатель с абсолютно трагической судьбой Антонен Арто – человек, который был не понят.

«А сейчас его идеи можно найти в любом современном спектакле, и это кажется естественным, это стало частью театральной реальности. С Ван Гогом тоже интересная история. Постоянная зрительница нашего театра Екатерина Румбах подарила как-то мне книгу стихов, написанную её мужем и посвящённую Ван Гогу. Тогда я прочитал томик и на какое-то время отложил, а позже столкнулся с письмами Ван Гога. Они показались мне настолько человечными, душевными, полными любви… В тот момент я подумал, насколько схожи судьбы двух этих творцов – Ван Гога и Антонена Арто. Так возникла идея дать им возможность встретиться на территории театра, чтобы они могли вступить в диалог друг с другом», - отметил Александр Черепанов.

Режиссёр-постановщик – Александр Черепанов.

Художник-постановщик – Антон Сластников.

В ролях - Денис Саратников и Александр Зайцев.

Показы спектакля пройдут 25 и 27 апреля, 1 и 29 мая.

Билеты уже в продаже: в кассе и на сайте театра.