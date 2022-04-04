Молодежный театр готовится удивлять «Контуром Любимовки»

В Молодежном театре Челябинска с 27 июня по третье июля пройдет традиционная режиссерская лаборатория «Контур». В этот раз эскизы в рамках проекта поставят по пьесам, которые вошли в шорт-лист 2021 года старейшего в области драматургии фестиваля - «Любимовки».

Четыре режиссера, прежде никогда не работавших в Челябинске; четыре новых автора; современные пьесы, лекции, встречи с авторами, жаркие обсуждения со зрителями, свободный вход на мероприятия – все это семидневный театральный праздник для Челябинска и его жителей.

Режиссерская лаборатория «Контур» создана Молодежным в 2019-м году. Ежегодно для участия в нем челябинский театр приглашает постановщиков из разных городов страны для обмена опытом, идеями, смыслами.

«Театр постоянно находится в поиске интересной драматургии, у нас давно не было премьер на большой сцене по современным пьесам. Анализируя шорт-листы «Любимовки» последних лет, я чувствую, что есть тексты, которые потенциально могут пойти на нашей сцене. Эта лаборатория для нас в первую очередь – репертуарная проба. Всегда надо держать руку на пульсе. «Любимовка» – главный драматургический конкурс, и, мне кажется, здорово привезти часть ее к нам, чтобы Челябинск в очередной раз зашел в этот мир – большой, живой, наполненный смыслами и новым театральным языком. А также это возможность познакомиться с режиссерами, которые еще ни разу у нас не были», – отметил главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Как и в прошлом году, соорганизатором станет театральный критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев (Москва). Вместе с Иваном Миневцевым они и сформировали программу лаборатории:

Константин Стешик - «Друг мой», режиссер - Артем Устинов;

Анастасия Букреева - «Черная пурга», режиссер - Сергей Тонышев;

Татьяна Загдай - «Человек в закрытой комнате», режиссер - Радион Букаев;

Мария Малухина - «Полярная болезнь», режиссер - Андрей Сидельников.

«Любимовка» – это независимый некоммерческий коллективный проект российских драматургов, в рамках которого ежегодно проводится приём и отбор новых пьес для представления их театральным профессионалам и всем желающим. Фестиваль основан в 1990 году известными российскими драматургами и критиками - Михаилом Рощиным, Алексеем Казанцевым, Виктором Славкиным, Владимиром Гуркиным, Юрием Рыбаковым и другими.

В Молодежном театре на сегодняшний день идет спектакль «Я танцую как дебил» по пьесе Игоря Витренко, которая вошла в шорт-лист фестиваля «Любимовка» в 2020 году. Спектакль является участником внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска», а также победителем фестиваля «Розовфест» в номинации «Лучший спектакль малой формы» и обладателем спецприза на этом же фестивале за «Свободу и мастерство в воплощении образа современного героя» (актер - Антон Ремезов).