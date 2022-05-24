Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»

Молодёжный театр Челябинска 27 и 28 мая покажет финальную премьеру сезона «Русское. Островский» (16+) в постановке главного режиссёра театра Ивана Миневцева, размышляющего о России, ее проблемах, болевых точках и о том, что значит для нас понятие «русское», какие культурные коды заложены в этом слове.

Ощущения от пьесы «Горячее сердце» Николая Островского, положенной в основу спектакля, пересекаются с мыслями о сегодняшнем дне, словно и не прошло двух веков.

«Горячее сердце» не похоже на традиционного Островского: в нем много странного, в чем-то безумного. Но в тоже время есть и узнаваемый сюжет: жестокие и самодурствующие хозяева собственнического мира противопоставляются «маленьким людям» с горячим сердцем и живыми, настоящими чувствами.

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«Это история о несправедливости, о том, что люди, принимающие решения, порой не видят, как причиняют боль совершенно невинным людям, не замечают, что творят, – отмечает Иван Миневцев. – Пьеса о катастрофе молодой девушки, которая столкнулась с жестокостью в своей семье и устроила бунт».

Режиссер уверен, что зрители, которые придут на спектакль, наверняка, имеют горячие сердца: «Так хочется, чтобы они не спалили ничего и не остыли… Чтобы мы что-то совместное пережили и с этим опытом жили, чтобы вместе подумали, почувствовали: нам вообще нормально в этом мире живется или что-то надо делать? Потому что я сам ответа не знаю. Я, как и главная героиня моего спектакля, немного не понимаю, что происходит: почему такая жестокость со мной, почему это происходит?»

Но поскольку это Островский, то слезы будут сквозь смех или наоборот. Много поводов для размышлений и много юмора.

Отметим, музыка для спектакля была специально написана московским композитором Павлом Поляковым.

Показы спектакля также состоятся 25 июня и седьмого июля в 18 часов 30 минут.

Постановочная группа:

Режиссёр-постановщик – Иван Миневцев

Художник-постановщик – Антон Сластников

Художник по костюмам – Екатерина Груздева

Композитор – Павел Поляков

Художник по свету – Павел Ларионов

Видеохудожник – Дмитрий Иванченко