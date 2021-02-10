Мороз вновь оставил дома младших школьников в Челябинске

Сегодня, десятого февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах Челябинского городского округа для учащихся начальных классов.
«️Десятого февраля в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый классы первой и второй смены», - сообщает администрация города.
По данным Челябинского Гидрометцентра, в восемь утра в Челябинске было минус 24 градусов, ветра нет.
Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.
В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.