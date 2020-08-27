ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Музей ЧелГУ подарит любителям старины возможность лицезреть экспонаты раннего железного века

Культура
Сегодня, 17:38
Размер текста

Музей ЧелГУ пополнился уникальными артефактами, датированные ранним железным веком. Скоро их смогут увидеть все желающие.

Находки были сделаны археологами учебно-научного центра изучения проблем природы и человека вуза при изучении укреплённого поселения аркаимского типа Степное. 

Археологическая экспедиция учёных ЧелГУ проводила геофизические исследования поселения, в ходе которых площадка памятника должна быть очищена от металлических предметов. На поверхности вместе с предметами эпохи бронзы (кинжалом, металлическими орудиями) были обнаружены стрела и украшение скифо-сарматского времени.

Это может означать только одно - памятник эпохи Аркаима был известен кочевым племенам раннего железного века, хотя уже перестал функционировать более тысячи лет назад.

«Можно представить, что в эпоху «раннего железа» поселение имело вид величественных руин, наверняка дававших пищу для создания легенд воинственным кочевникам, чьи пути ежегодно проходили мимо него.  Судя по наличию в верхних слоях оружия и украшений - предметов с высокой семантической нагрузкой, кочевники вели там некую деятельность, возможно, проводили обряды и ритуалы», - пояснила директор центра Елена Куприянова

Проводившиеся ранее, в 2008-2009 году, раскопки поселения Степное обнаружили материалы только бронзового века. Тем интереснее сейчас узнать, что памятник имел большое значение и для более позднего населения зауральских степей. 

По предположению археологов, вся «Страна городов» многие века после своего существования отражалась в преданиях древнего населения Южного Урала, пока время не превратило эти сооружения в скрытые землей руины, а смена населения не предала их память забвению.

Как сообщает пресс-служба вуза, сейчас найденные предметы проходят стадию обработки, после чего пополнят экспозицию музея археологии и этнографии ЧелГУ.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 11:24
Для вас поет Варя Буренина
Вчера, 09:27
Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинки подарили свою музыку южноуральским медикам
25.08.20 16:50
В издательстве «Каменный пояс» вышла новая книга мемуаров Константина Теплоухова
25.08.20 16:27
НХТ открывает новый сезон первым в Челябинске
25.08.20 14:56
Четыре дня «Фотофеста»:стрит-фотография, фотосалон и фотомарафон
25.08.20 11:42
Победители Ильменки: для вас снова поет квинтет «Консонанс»
24.08.20 12:06
Знакомьтесь: клуб авторской песни «Урал»
22.08.20 21:04
Наталья Котова заявила, что в Челябинске будут укрепляться традиции уличного искусства, и разрисовала стену
22.08.20 12:18
Алексей Текслер поблагодарил участников «Культурного кода» за созданную красоту
21.08.20 12:22
Победители Ильменки: для вас снова поет Александр Шарыгин
Общество
Сегодня, 15:07
Челябинская область вошла в числе регионов с «забюрокраченной» системой страховых выплат «ковидным» медикам
Культура
Сегодня, 17:01
Челябинская опера представила сентябрьскую афишу
Новости
Сегодня, 18:05
Общество
В Челябинске закроют движение транспорта по улице Марченко
Сегодня, 17:59
Общество
Максим Куляшов проверил наличие безопасных подходов к образовательным учреждениям Новосинеглазово
Сегодня, 16:17
Происшествия
В Челябинске горит многоэтажка, жильцов эвакуируют
Сегодня, 16:05
Общество
В Челябинск пришла первая партия вакцины от гриппа
Сегодня, 15:35
Происшествия
Задержан буйный челябинец, который хотел зарезать случайную прохожую
Материалы рубрики
Сегодня, 11:39
Культура
В сельскую церковь Агаповского района вернулись старинные иконы
Вчера, 13:15
Культура
Историки и краеведы приглашают челябинцев к совместной прогулке по знаковым местам города
Вчера, 12:24
Культура
Челябинский театр оперы и балета приглашает зрителя на премьерный показ «Садко»
25.08.20 16:50
Культура
В издательстве «Каменный пояс» вышла новая книга мемуаров Константина Теплоухова
25.08.20 14:56
Культура
Четыре дня «Фотофеста»:стрит-фотография, фотосалон и фотомарафон
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика