Музей ЧелГУ подарит любителям старины возможность лицезреть экспонаты раннего железного века

Музей ЧелГУ пополнился уникальными артефактами, датированные ранним железным веком. Скоро их смогут увидеть все желающие.

Находки были сделаны археологами учебно-научного центра изучения проблем природы и человека вуза при изучении укреплённого поселения аркаимского типа Степное.

Археологическая экспедиция учёных ЧелГУ проводила геофизические исследования поселения, в ходе которых площадка памятника должна быть очищена от металлических предметов. На поверхности вместе с предметами эпохи бронзы (кинжалом, металлическими орудиями) были обнаружены стрела и украшение скифо-сарматского времени.

Это может означать только одно - памятник эпохи Аркаима был известен кочевым племенам раннего железного века, хотя уже перестал функционировать более тысячи лет назад.

«Можно представить, что в эпоху «раннего железа» поселение имело вид величественных руин, наверняка дававших пищу для создания легенд воинственным кочевникам, чьи пути ежегодно проходили мимо него. Судя по наличию в верхних слоях оружия и украшений - предметов с высокой семантической нагрузкой, кочевники вели там некую деятельность, возможно, проводили обряды и ритуалы», - пояснила директор центра Елена Куприянова.

Проводившиеся ранее, в 2008-2009 году, раскопки поселения Степное обнаружили материалы только бронзового века. Тем интереснее сейчас узнать, что памятник имел большое значение и для более позднего населения зауральских степей.

По предположению археологов, вся «Страна городов» многие века после своего существования отражалась в преданиях древнего населения Южного Урала, пока время не превратило эти сооружения в скрытые землей руины, а смена населения не предала их память забвению.

Как сообщает пресс-служба вуза, сейчас найденные предметы проходят стадию обработки, после чего пополнят экспозицию музея археологии и этнографии ЧелГУ.