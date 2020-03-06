ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Музыкальное обозрение» назвало создание в Челябинске симфонического оркестра «Проектом года»     

Культура
06.03.20 17:06
Автор: 
Людмила Федорова

Газета «Музыкальное обозрение», ведущее федеральное издание о музыке, по итогам прошедшего 2019 года назвала «Создание Челябинского симфонического оркестра» лауреатом в номинации «Проект года». Письмо с поздравлением на имя генерального директора Челябинского Концертного объединения Алексея Пелымского пришло от  главного редактора национальной газеты Андрея Устинова. Эта новость опубликована на страницах и официальном сайте издания.

«В течение четверти века (с 1995 года) национальная газета «Музыкальное обозрение» представляет премию «События и персоны года». Это единственная в России профессиональная премия в области академической музыки. Эксперты издания подводят итоги года, анализируя прошедшие фестивали, конкурсы, премьеры оперы, балета, оркестров, концертных проектов, книг и многое другое. Лауреатами премии в разные годы становились выдающиеся музыканты и коллективы, руководители регионов и политики, внесшие значительный вклад в развитие музыкальной культуры», - об этом нашему корреспонденту рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова:

Решением редакции создание Челябинского симфонического оркестра победило в номинации «проект года». Напомним, симфонический оркестр образован по решению губернатора Челябинской области. Всероссийская презентация нового коллектива прошла в двух городах. В день закрытия ежегодного Санкт-Петербургского международного культурного форума (16 ноября) концерт оркестра  с аншлагом прошёл в Государственной академической капелле Петербурга. А 25 ноября оркестр был презентован в Челябинске, на сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева. В обоих городах специальным гостем и солистом программы выступил народный артист России Денис Мацуев, сыгравший ключевую роль в создании нового музыкального бренда культуры региона.

Среди победителей премии «Музыкального обозрения» – XVI Международный конкурс Чайковского, балет «Жизель» в постановке Алексея Ратманского в Большом театре, книга Владимира Сорокина «Триумф времени и бесчувствия», дирижер Дмитрий Синьковский, проект года Мечислава Вайнберга в России и другие.

Автор: 
Людмила Федорова
Отправить новость
Культура
05.03.20 15:31
В филармонии прошел первый концерт фестиваля Дениса Мацуева
Крупным планом
19.12.17 02:16
Денис Чугунов возглавил Попечительский совет Челябинской филармонии
Общество
13.12.17 15:52
Сбербанк станет попечителем Челябинской филармонии
Культура
27.09.16 10:08
II Всероссийский фестиваль «Гитарные форумы» открылся в Челябинской области
05.03.20 11:45
Ах Астахова выступит перед челябинцами с моноспектаклем «Без грима»
05.03.20 09:56
В Челябинске будет «Культурный код»
05.03.20 09:12
Театры Озёрска и Верхнего Уфалея обменялись спектаклями
04.03.20 12:13
В Челябинске выступят кошки Куклачева под музыку Чайковского
04.03.20 11:59
Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с кинотеатром «Киномакс» разыгрывают билеты на фильм «Один вдох»
04.03.20 09:21
Челябинская область победила в борьбе за «Культурный код»
03.03.20 17:04
Нижегородский ТЮЗ успеху своей премьеры обязан двум челябинцам
03.03.20 09:32
Сегодня в Челябинском музее изобразительных искусств отметят День кота
02.03.20 16:20
Фестиваль Дениса Мацуева – давний роман знаменитого пианиста с Челябинском
02.03.20 16:05
Челябинский фестиваль  «Школьное кино» поддерживают ВГИК и «Мурзилка»
Общество
06.03.20 11:51
Где можно отдохнуть в предстоящие праздничные выходные
Федерация
06.03.20 10:48
Вслед за ПМЭФ в России отменят саммиты ШОС и БРИКС
Новости
Вчера, 20:38
Происшествия
Челябинец грозился обезглавить свою мать, если она не даст ему денег
06.03.20 18:12
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 7-10 марта
06.03.20 11:53
Общество
Капитана судна «Ангара» из Копейска поблагодарили за спасение семи рыбаков в Финском заливе
06.03.20 11:21
Общество
В Челябинске определили самую меткую полицейскую
06.03.20 11:09
Федерация
ФБР вербует россиян лицом Высоцкого
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
05.03.20 09:56
Культура
В Челябинске будет «Культурный код»
03.03.20 17:04
Культура
Нижегородский ТЮЗ успеху своей премьеры обязан двум челябинцам
03.03.20 09:32
Культура
Сегодня в Челябинском музее изобразительных искусств отметят День кота
02.03.20 16:05
Культура
Челябинский фестиваль  «Школьное кино» поддерживают ВГИК и «Мурзилка»
26.02.20 17:29
Культура
Международный «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» выходит на сцены Челябинска
Теги
филармония Челябинска
симфонический оркестр
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика