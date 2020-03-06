«Музыкальное обозрение» назвало создание в Челябинске симфонического оркестра «Проектом года»     

Газета «Музыкальное обозрение», ведущее федеральное издание о музыке, по итогам прошедшего 2019 года назвала «Создание Челябинского симфонического оркестра» лауреатом в номинации «Проект года». Письмо с поздравлением на имя генерального директора Челябинского Концертного объединения Алексея Пелымского пришло от главного редактора национальной газеты Андрея Устинова. Эта новость опубликована на страницах и официальном сайте издания.

«В течение четверти века (с 1995 года) национальная газета «Музыкальное обозрение» представляет премию «События и персоны года». Это единственная в России профессиональная премия в области академической музыки. Эксперты издания подводят итоги года, анализируя прошедшие фестивали, конкурсы, премьеры оперы, балета, оркестров, концертных проектов, книг и многое другое. Лауреатами премии в разные годы становились выдающиеся музыканты и коллективы, руководители регионов и политики, внесшие значительный вклад в развитие музыкальной культуры», - об этом нашему корреспонденту рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова:

Решением редакции создание Челябинского симфонического оркестра победило в номинации «проект года». Напомним, симфонический оркестр образован по решению губернатора Челябинской области. Всероссийская презентация нового коллектива прошла в двух городах. В день закрытия ежегодного Санкт-Петербургского международного культурного форума (16 ноября) концерт оркестра с аншлагом прошёл в Государственной академической капелле Петербурга. А 25 ноября оркестр был презентован в Челябинске, на сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева. В обоих городах специальным гостем и солистом программы выступил народный артист России Денис Мацуев, сыгравший ключевую роль в создании нового музыкального бренда культуры региона.

Среди победителей премии «Музыкального обозрения» – XVI Международный конкурс Чайковского, балет «Жизель» в постановке Алексея Ратманского в Большом театре, книга Владимира Сорокина «Триумф времени и бесчувствия», дирижер Дмитрий Синьковский, проект года Мечислава Вайнберга в России и другие.