10.06.2021
В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону
10.06.2021
Более 80 процентов южноуральских школ находятся в «Сферуме»
10.06.2021
Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России
10.06.2021
В ЮУрГАУ при сотрудничестве с вузом Ташкента открылась школа по изучению русского языка
10.06.2021
В Троицке сотрудники банка спасли от мошенников 3,5 миллиона накоплений пенсионерки
10.06.2021
Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии
На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег
08.06.2021
В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»
01.09.2020
В Челябинской области в четвертый раз разгорится «Пламя Аркаима»
03.08.2020
«Заповедные степи Аркаима» получили признание на федеральном уровне
16.07.2020
На Аркаиме появится экологическая тропа
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021