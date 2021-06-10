На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег

Реконструированная колесница бронзового века отправится в пробег по территории Челябинского государственного историко-культурного заповедника Аркаим в августе 2021 года. Колесница должна преодолеть порядка 50 километров по маршруту Аркаим-Синташта.

Как сообщает пресс-секретарь министра культуры Виктория Олиферчук, участники Ассоциации экспериментальной археологии «Археос» завершают работы по сооружению колесницы. В готовом виде она будет презентована на фестивале «Пламя Аркаима», который стартует в ближайшие выходные, 13 июня.

«Мы воссоздаем боевую колесницу, которая гораздо легче и маневренней обычной, легко преодолевает препятствия, может развивать скорость до 40-45 километров в час», - поделился заведующий лабораторией экспериментальной археологии ЮУрГУ Иван Семьян.

Лошадей, которых запрягут в колесницу, пообещал предоставить Верхнеуральск. «Для этого нужно еще изготовить специальные хомуты, поскольку сооружение необычное и животным нужно привыкнуть. Затем обкатаем и посмотрим, как она покажет себя на деле», - рассказал Иван Семьян.

Это уже вторая колесница бронзового века, реконструированная на Аркаиме. Напомним, макет первой колесницы был воссоздан в натуральную величину сотрудниками заповедника «Аркаим» специально для выставки «Опорный край державы», подготовленной к XIV Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2017 году. Макет был презентован президенту.

После возвращения на Аркаим колесница разместилась в экспозиции музея «Природы и человека», где ее могут увидеть все желающие.