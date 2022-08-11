На фестивале йоги и музыки в Миассе выступят солисты оркестра Мариинского театра

Фестиваль йоги и музыки «Остров Веры» - атмосферное событие с концентрацией добра, любви и красоты, которое состоится 13 и 14 августа на курорте «Солнечная долина».

Фестиваль продлится два дня. В программе фестиваля запланированы йога-практики с ведущими мастерами Челябинска и Миасса, мастер-классы и лектории, посвященные здоровому образу жизни.

Также на Фестивале будет практика Шодхан – мощная динамическая медитация на проживание и высвобождение негативных эмоций. Эта практика – мощный действенный инструмент очищения подсознания, признанный тысячами людей в мире.

Еще один интересный класс – гвоздестояние. Данный метод практически не нуждается в исполнении: гвозди пробуждают много энергии огня, сознание расширяется, тело расслабляется и одновременно приобретает тонус.

Во время Фестиваля для вас выступят музыкальные коллективы – солисты оркестра Мариинского театра, экспериментально-этническая группа «Тюргэн Кам» и другие исполнители.

Фестиваль йоги и музыки «Остров Веры» - семейный фестиваль, одна из целей которого укрепление традиционных ценностей, поэтому приезжайте всей семьей! Для детей и пап будут организованы интерактивы и активности, будет работать эко-маркет, гастротека, а вечером все участники фестиваля соберутся у костра с гитарой.

Стоимость визы на фестиваль – две тысячи рублей, билет действителен 13 и 14 августа.



Приобрести билет можно на сайте.