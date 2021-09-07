На Южном Урале в пятый раз пройдет международный Фестиваль духовной музыки

«Божественное пение» – так любовно и уважительно слушатели говорят о Фестивале духовной музыки на Южном Урале. В этом году фестиваль пройдет уже в пятый раз. Первоклассные российские хоровые коллективы выступят в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Златоусте, Карабаше, Сатке и Троицке.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, центром праздника музыки по-прежнему остается Кыштым. Именно здесь в 2016 году в храме Рождества Христова впервые прошел концерт духовной музыки с участием южно-уральских хоров. Интерес был столь велик, что вскоре было принято решение о создании ежегодного фестиваля, который уже через год обрел международный статус.

В этом году фестиваль пройдет с 10 по 13 сентября, а на Южный Урал приедут исключительно российские коллективы. В связи с ограничениями передвижения из-за пандемии зарубежных исполнителей пригласить не удалось, но праздник музыки при этом отнюдь не пострадает.

Ярким и зрелищным обещает стать само открытие. Гала-концерт фестиваля состоится 10 сентября в Кыштыме. По сложившейся традиции под сводами Христорождественского храма вновь выступят почти все участники.

Как сообщила художественный руководитель Фестиваля духовной музыка на Южном Урале, руководитель и главный дирижер Челябинского камерного хора им. Валерия Михальченко Ольга Селезнева, многие коллективы уже полюбились южноуральской публике. Один из таких коллективов – квартет монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма из Екатеринбурга. В их репертуаре – русская духовная музыка, народные, военные и патриотические песни. Все произведения будут звучать а капелла, то есть без инструментального сопровождения.

На церемонии открытия, как отметили в Челбяинской филармонии, выступят также камерный хор «Таврический благовест» из Симферополя, московский ансамбль духовной музыки «Благовест», Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан им. Тагира Сайфуллина и коллектив Челябинского камерного хора им. Валерия Михальченко.

Событийным будет и заключительный концерт фестиваля, который состоится в воскресенье, 12 сентября. На этом музыкальном празднике выступит Южно-Уральский симфонический оркестр Челябинской филармонии под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова и солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка России Надежда Бабинцева.

«В программу закрытия мы включили кантату «Александр Невский» Сергея Прокофьева, – рассказывает Ольга Селезнева. – В этом году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского и к тому же 130-летний юбилей самого композитора. Два больших события мы отметим замечательной и духоподъемной музыкой кантаты».

Сочинение для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра композитор написал на основе музыки, созданной им для легендарного фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». В Челябинске знаменитая кантата впервые прозвучала на открытии концертного сезона филармонии два года назад, реакция зала превзошла тогда все ожидания. Музыка, в которой воплотились лучшие черты творчества Прокофьева – зримость образов, контраст противоборствующих сил, искусная оркестровка, как говорится, задела за живое, слушатели устроили музыкантам овацию. Мощь оркестрового звучания на этот раз многократно усилит хоровое пение двух коллективов. Эффект от исполнения можно предвидеть заранее, с нетерпением будем ожидать этот необычный концерт. В прологе выступят хор детской студии «Радуга» и капелла мальчиков и юношей «Молодость» из Челябинска.

Участие детей – еще одна традиция, которую организаторы всячески поддерживают. Юным артистам предстоит на фестивале второе знаковое выступление.

«Этот концерт будет одним из первых на сцене Детской филармонии, что очень символично: сама музыка и прекрасное исполнение ее детскими хоровыми коллективами зададут высокий уровень, который мы для себя выбираем. А позитивный настрой даст хороший творческий импульс всему концертному сезону в Детской филармонии», - рассказала директор Фестиваля духовной музыки, директор Детской филармонии Татьяна Денисова.

Традиционными площадками для выступлений фестиваля станут Дворцы культуры в городах области – «Строитель» в Миассе, имени Кирова в Копейске, «Булат» в Златоусте, «Магнезит» в Сатке, а также – ДШИ в Карабаше и Народный Дом в Кыштыме. Помимо храмов Кыштыма и Челябинска в этом году свое помещение артистам предоставят также церковь Александра Невского в Троицке и Кафедральный собор Вознесения Христова в Магнитогорске.

Два концерта пройдут на сцене зала органной и камерной музыки «Родина». 11 сентября выступит Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» – коллектив высочайшего профессионального уровня. Создан он был в 1987 году на основе церковного хора, за свою историю накопил богатейший репертуар духовных сочинений композиторов разных эпох. С творчеством коллектива знакомы во многих странах мира. И где бы артисты ни пели, – в больших и малых городах России или за рубежом, – слушатели отмечают, что искусство «Благовеста» помогает услышать, как поет русская душа, как страдает и просветляется.

Второй концерт на сцене зала «Родина» состоится 13 сентября. Его участниками станут Камерный хор «Таврический благовест» Крымской государственной филармонии из Симферополя и Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко. В таком грандиозном составе прозвучит не менее масштабное духовное сочинение – «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова. В июне с этой программой артисты уже дважды выступили в Крыму, где с большим успехом прошли гастроли челябинского хора. В сентябре возможность услышать «Всенощную» появится и у слушателей Южного Урала.

На концерты Фестиваля духовной музыки, как рассказывают организаторы, многие приходят с детьми или даже целыми семьями. Кто-то – послушать прекрасную музыку в высокопрофессиональном исполнении, а кто-то – в поисках духовных смыслов, желании обрести душевное спокойствие и гармонию. И все отмечают особенную, неповторимую атмосферу, в которой хоровое пение легко проникает до глубины души, а после завершения выступлений слушатели долго не отпускают артистов со сцены и просят обязательно приехать на следующий год.