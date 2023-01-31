На Южном Урале высадится большой джазовый десант во главе с Игорем Бутманом

В начале февраля в области пройдут сразу же два знаковых мероприятия. Четвертого и пятого февраля детская филармония станет площадкой для первого молодёжного джазового фестиваля «Форум-фест». С шестое по девятое февраля при поддержке губернатора Челябинской области в четырех городах Южного Урала пройдет VIII Международный фестиваль музыкального юмора. Главной звездой мероприятий станет народный артиста России Игорь Бутман.

В фестивале примут участие молодёжные джазовые инструментальные коллективы, а также молодые джазовые вокалисты и педагоги.

Участники смогут посетить мастер-классы и показать свой профессионализм выдающимся педагогам Академии джаза Игоря Бутмана. У солистов инструментальных коллективов будет возможность выступить с Эстрадно-джазовым оркестром Детской филармонии под управлением Антона Бугаева. Экспертами в области вокала станут две известнейшие джазовые певицы России - Алина Ростоцкая (Москва) и Ирина Остин (Уфа). Молодым педагогам представится уникальная возможность посетить мастер-класс «Перкуссия в эстрадной музыке» от композитора, вибрафониста, перкуссиониста - Иннокентия Иванова (Москва).

Пятого февраля пройдёт Региональный круглый стол для молодых педагогов Челябинской области. В качестве подарка каждый участник получит печатную версию известных эстрадных композиций в джазовой обработке.

Завершится форум-фест совместным концертом Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии с Игорем Бутманом. Дополнением станет открытая репетиция Эстрадно-джазового оркестра с выдающимся российским тромбонистом - Сергеем Долженковым.

В понедельник, шестого февраля начнется программа Международного фестиваля музыкального юмора. В 2023 году он пройдет уже в восьмой раз. Помимо сцены концертного зала им. С. С. Прокофьева музыканты отправятся с фестивальной программой в Троицк, Миасс и Златоуст.

В этом году художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман представляет на Южном Урале три коллектива. Московский джазовый оркестр за годы существования зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза.