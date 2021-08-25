Надежда Бабкина: Открытие детской филармонии – это знаковое событие для Урала

Сегодня, 25 августа, народная артистка России Надежда Бабкина в компании заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова и министра культуры региона Алексея Бетехтина посетила Детскую филармонию Челябинска и подарила юным музыкантам свой уникальный нотный сборник.

Здание Детской филармонии пережило глобальную реконструкцию после его закрытия в 2008 году из-за аварийного состояния. Его фактически отстраивали заново. Теперь это новый, современный двухэтажный корпус с панорамными окнами и стильным ремонтом. Директор детского учреждения Татьяна Денисова показала гостям репетиционные классы, зрительный зал с разноцветными креслами, выдержанный в эко-стиле просторный холл, способный превращаться в малый концертный зал, кинозал, пространство для творческих встреч. В филармонии также в скором времени появится нотная библиотека и собственная студия звукозаписи.

Во время экскурсии гостям удалось увидеть и занятие молодых музыкантов. Ребята не растерялись и специально для Надежды Бабкиной исполнили песню «Твои сюжеты». В благодарность народная артистка подписала свой подарок – нотный сборник – и передала его прямо в руки юным талантам.

На страницах богато иллюстрированного издания можно найти распетые на голоса и нотированные в виде партитур композиции самых разных жанров и направлений: традиционные народные песни, городские романсы, сочинения русских классиков. В сборник вошли самые интересные произведения, исполненные ансамблем «Русская песня» за всю 45-летнюю историю существования.

«Здесь есть и популярные песни, которые на слуху. Но в нашем распеве они по-иному звучат, другие краски. А основа всегда должна быть основой. На этом фундаменте можно творить, что угодно. И для детей это возможность творчества: нет слова «нельзя». Обязательно нужно смело действовать. В своем профессиональном коллективе я каждому позволяю внести предложения и опробовать на группе. Поэтому есть творческий процесс, есть мысли. К этому нужно приучать с детства, тогда ребята будут интеллектуально подкованными. Потому что музыка дает мощное обогащение, силу и уверенность. Ваш выбор и выбор ваших родителей правильный! Главное теперь, чтобы вам это нравилось!», - дала напутственные слова педагогам и воспитанникам Детской филармонии Надежда Бабкина.

Также народная артистка назвала открытие Детской филармонии знаковым событием не только для Челябинска, но и для всего Урала. Певица пожелала больших творческих успехов и реализации всему коллективу и молодым музыкантам учреждения.

В свою очередь Вадим Евдокимов поблагодарил певицу за визит в Челябинскую область и триумфальные концерты и подарил столовый сервис, изготовленный златоустовскими мастерами в коллаборации с Ленинградским фарфоровым заводом.

Свои двери для начинающих музыкантов учреждение откроет уже в сентябре этого года. Сейчас в Детской филармонии идет набор идет набор юных талантов по пяти направлениям, а именно: эстрадно-джазовый оркестр, юношеский симфонический оркестр, концертный хор, ансамбль аккордеонистов, студия эстрадного вокала.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Надежда Бабкина приехала на Южный Урал с фестивалем-марафоном «Песни России», который продлится до 29 августа. Кроме того, Надежда Бабкина совместно с ансамблями «Русская песня» и «Мерема» подготовила на Южном Урале два мастер-класса по техникам народного, фольклорного и эстрадного исполнения.

Фото: Мария Алякринская