Надежда Бабкина едет в гости к южноуральцам с «Песнями России»

Надежда Бабкина едет на Южный Урал с фестивалем-марафоном «Песни России». Это собственный проект знаменитой певицы: она и его автор, и художественный руководитель.

Нынешний фестиваль - 15-й, юбилейный. Первый благотворительный концерт в рамках «Песен России» состоится уже завтра, 21 августа, на сцене челябинского театра оперы и балета. В воскресенье, 22 августа, артисты отправятся в Кыштым, где выступят в стенах дворца культуры «Победа».

Как сообщает министерство культуры Челябинской области, в общей сложности в период до 29 августа в регионе пройдет восемь концертов. Шедеврами песенно-танцевального искусства насладятся также жители Магнитогорска, Южноуральска, Миасса, Пласта, Троицка и Златоуста.

Помимо самой Надежды Бабкиной, в Челябинской области будут выступать ансамбль казачьей песни «КРИНИЦА», этно-рок группа «АРГЫМАК» (Уфа), ансамбль доулистов «Ритмы гор»» (Владикавказ), этнографическая фольклорная студия «Мерема» (Саранск), исполнительница традиционного чукотского горлового пения Олит Тевлянаут (Анадырь, Чукотская автономная область), Государственный ансамбль «Русская песня» (Москва).

Кроме того, Надежда Бабкина совместно с ансамблями «Русская песня» и «Мерема» проведет на Южном Урале два мастер-класса. На них будет продемонстрирована техника народного, фольклорного, эстрадного исполнения. Артисты поделятся со слушателями секретами профессионального мастерства выступления на сцене, расскажут о вокальных особенностях исполнения народных произведений и других специфических инструментах работы с голосом.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартовал в 2007 году в Ивановской области. Затем его встречали Республики Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Бурятия, Карелия, Хакасия и Мордовия. Краснодарский, Хабаровский, Алтайский края, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, большое количество областей принимали творческий десант.

В 2012 году фестиваль перешагнул за Полярный круг России - в Мурманскую область. За период осуществления проекта в 61 субъекте Российской Федерации проведено более 600 фестивальных мероприятий.

Свой 15-й, юбилейный сезон фестиваль «Песни России» начал с визита в Ставропольский край. Сейчас наступила очередь Южного Урала.

Главной задачей «Песен России» является сохранение и популяризация нематериального культурного наследия народов России – традиционной основы российской культуры.