Народный артист России Юрий Клевцов – о балете «Корсар» на челябинской сцене

В Челябинске 23-го и 24-го июня премьерой балета «Корсар» Адольфа Адана откроется XIII международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой».

О новом спектакле хореографа-постановщика, народного артиста России Юрия Клевцова расспрашивала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

– Юрий Викторович, для постановки балета «Корсар» вы изменили либретто…

– Мне показалось, что нужно уйти от байроновской сюжетной линии, которая в наши дни не так актуальна. Конечно, старый спектакль интересен, сохранение таких вещей важно. Но мы решили пойти по другому пути – хореографическому. Выражение эмоций будет проходить через танец, нежели через пантомимы. Плюс у нас появилась новая картина – «Пиратский остров». Все это должно придать спектаклю динамику. Кроме того, мы используем дополнительную музыку.

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– К каким произведениям вы обратились?

– С годами «Корсар» постоянно изменялся: в нем звучали сочинения не только Адана, но и многих других авторов. Чтобы сделать спектакль более интересным, дополнительно мы используем музыку Амирова и Глиэра. Если посмотреть на клавир, то по количеству композиторов можно сказать, что «Корсар» – это балет-дивертисмент.

– Еще вы вводите новую героиню – Марию Линдси. Эта пиратка действительно жила в 18 веке и грабила суда вместе со своим мужем.

– В нашем балете она выступает предводительницей пиратов. Мария Линдси – один из главных персонажей, которая проходит через весь спектакль. Пиратский мир очень тесен, поэтому можно предположить, что она могла где-то встретиться с корсаром Конрадом и его соратником Бирбанто. В начале нашей истории Линдси попадает в плен к турецким воинам, и на помощь ей приходят главные герои. Новый персонаж как раз нужен для того, чтобы подвести действие к картине пиратского острова.

– По хореографии это будет классический балет?

– Безусловно. Поскольку я обучался классической хореографии, мне трудно уходить в другие направления. Но если есть возможность пробовать что-то новое, я это делаю. Допустим, в той же картине «Пиратский остров» танец будет достаточной динамичным, свободным в пластике. При этом я не изменяю хореографию в «Оживленном саду» – основные сцены сохраняются. Единственное, в нашем спектакле не исполняется па-де-скляв. Мне показался этот номер заезженной пластинкой, поэтому я от него отказался. Однако при необходимости его всегда можно вернуть.

– Наверно, у большинства пиратская тема ассоциируется с кинокартиной «Пираты Карибского моря».

– Конечно. Я и сам смотрел этот фильм и слушал знаменитый саундтрек, который эмоционально подталкивал меня сделать что-то подобное. В оформлении нашего спектакля используются много видеопроекций. Костюмы мы старались осовременить, отталкивались от стиля стимпанк. Знаете, картина «Пиратский остров» не такая объемная, но я думаю, она придаст свежесть спектаклю, вдохнет новую жизнь в балет, и он раскроется в направлении «Пиратов Карибского моря». Опять же я понимаю, что мы находимся в рамках академического театра и в рамках «Корсара», поэтому сильно в современное прочтение мы не уходим, в этом и нет необходимости.

– К фестивалю «В честь Екатерины Максимовой» челябинский театр всегда готовит премьеру. Почему в этот раз выбор пал на «Корсара»? Чем вам интересен этот балет?

– «Корсар» известен и понятен во всем мире. Этот балет очень давно не шел на челябинской сцене, и думаю, зрители успели по нему соскучиться. Мы постарались сохранить все достоинства этого произведения и придать ему динамику, убрав некоторых персонажей из либретто и добавив новые музыкальные и хореографические номера.