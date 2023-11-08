«Ночь искусств» в Историческом музее Южного Урала собрала более четырех тысяч гостей

«Ночь искусств» в Государственном историческом музее Южного Урала - многогранная, удивительная и прекрасная - собрала более четырех тысяч гостей.

Такой наплыв желающих прикоснуться к прекрасному неудивителен – на площадках учреждения проходили десятки мероприятий одновременно (более тридцати). В стенах музея можно было посетить художественные выставки, концерты, театральные постановки, спектакли, мастер-классы, квесты, экскурсии, принять участие в играх и фотосессиях.

Как рассказали в Историческом музее, «Ночь искусств» началась с церемонии открытия двух выставочных проектов. Ажиотаж вокруг выставки художника Владимира Витлифа несказанно удивил и порадовал самого автора. Зал был переполнен желающими увидеть его картины и пообщаться с художником, что называется, на короткой ноге.

Час спустя — открытие выставки московской художницы Насти Миро «205 минут триумфа», посвященной полету легендарного орбитального корабля «Буран». Экскурсию по выставке провела сама художница.

«Самую многочисленную группу посетителей собрал исторический квест «От крепости до мегаполиса». Семейные компании выполняли задания, искали ответы на вопросы об истории города, в финале получив заслуженные дипломы и призы. Тем временем другие, более юные гости обучались игре в городки, которая в недавнем прошлом была у нас любимой игрой детворы и тех, кто постарше», - отмечают в Историческом музее.

Для посетителей «Ночи искусств» в Историческом музее Южного Урала состоялись мастер-классы «Узоры России», «Синяя роза», «Кольчужное кружево». Все они собрали массу гостей, освоивших новые художественные навыки и получивших в дар сувениры, сделанные собственными руками.

Тем временем в цокольном этаже музея продолжался музыкально-танцевальный фестиваль «Дебаркадер-2023». В «Ночь искусств» там выступили три коллектива: инди-джаз группа Water3, хип-хоп состав из «Теплоотдачи» и электронный проект Космо-Пипл. Все выступления сопровождали артисты Театра танца Deep Vision. Формат концерта гости - более 600 человек - оценили по достоинству.

В Доме общественного собрания тем временем проходили мероприятия иного свойства, но не менее интересные. На втором этаже особняка посетители смотрели курьезные исторические видеоролики, созданные сотрудниками музея для проекта «Нескучная история».

Самым ярким событием вечера стала премьера спектакля «Ключи прошлого». Режиссер Олег Иванов создал драматургический проект, который отвечает на сакраментальный вопрос: «Все, что я сделал, — для чего это?».

Зрители вернулись во времена, когда в Доме общественного собрания отмечали юбилей Владимира Корнильевича Покровского. Спектакль получился зрелищным и необычным, где уместны были и музыкальные номера, и фокусы, и цыганский хор. Этот проект музей намерен повторить.