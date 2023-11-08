08.11.2023
Новое прочтение «Евгения Онегина» представят челябинцам Евгений Миронов и Марина Александрова
08.11.2023
В Еманжелинском районе водитель «БМВ» задавил пожилую женщину
08.11.2023
В Каслях открылся новый виртуальный концертный зал
08.11.2023
В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса
07.11.2023
Челябинцы завоевали 17 наград Кубка России по плаванию для спортсменов с ПОДА
07.11.2023
«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых
Новое прочтение «Евгения Онегина» представят челябинцам Евгений Миронов и Марина Александрова
30.10.2023
Лучшие профессиональные коллективы России приедут на фестиваль «Синегорье»
02.10.2023
Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России
29.09.2023
«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт
27.09.2023
Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023