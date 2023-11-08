Новое прочтение «Евгения Онегина» представят челябинцам Евгений Миронов и Марина Александрова

Народный артист России Евгений Миронов и актриса театра и кино Марина Александрова представят южноуральцам спектакль по мотивам романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Спектакль-концерт состоится на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева девятого ноября.

«Онегин. Лирические отступления» — настоящая феерия музыки и поэзии. Это мысли, сказанные в полёте, но, тем не менее, мы на них остановились, потому что они меняют», - считает Евгений Миронов.

Актеры вдохнули в классику новую жизнь, переосмыслив произведение вместе с режиссером Мариной Брусникиной.

Как отметили в пресс-службе Челябинской филармонии, особая роль в спектакле принадлежит музыке. Компиляция из произведений великих композиторов прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова.