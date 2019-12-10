Новогодняя кампания в камерном театре Челябинска будет особенной

В этом году новогодняя кампания в Челябинском камерном театре будет особенной. Маленьких зрителей ждет несколько спектаклей и необычная елка.

Зрители могут выбирать сказку, их у нас будет четыре, или даже посмотреть несколько», - рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.

В этом году впервые решили установить искусственное дерево. Сейчас в театре закупают новые елочные игрушки. «Как только труппа вернется из Санкт-Петербурга с фестиваля, будем коллективно наряжать елку – в этом году она у нас будет особенная, как и вся новогодняя кампания», - отметил директор театра.

Первый новогодний утренник пройдет в Камерном театре уже 20 декабря. Публика увидит сказку «Волшебные часы». Зрителям вместе со Снегурочкой и Снеговиком придется спасать Новый год от Простуды, которая украла стрелки у волшебных часов.

В сказке «Вверх тормашками» бабушка и внучка поменялись местами: бабушка капризничает и сбегает из дома, а внучка пытается ее вернуть.

Музыкальная история «Лешик и звезда» о том, как маленький Лешик спасал Звезду, уже не первый год в репертуаре театра, но по-прежнему пользуется неизменным успехом у маленькой публики.

Главный режиссер Виктория Мещанинова решила восстановить одну из первых работ театра – «Сказ про то, как Федор-кузнец русскую землю от нечисти спасал». Сказка-рок-лубок была поставлена еще в 1989 году первым руководителем театра Евгением Фалевичем.

Новогодняя кампания продлится до 8 января.