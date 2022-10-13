13.10.2022
В Челябинске завершают работу сезонные автобусные маршруты
13.10.2022
Новосибирский артист выступит на премьере «Аиды» в Челябинске
13.10.2022
В Челябинской области восстановили один гектар сгоревшего леса
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
13.10.2022
В Челябинск пришли фальсифицированные рыбные консервы
13.10.2022
В Челябинске продолжают менять схему организации дорожного движения
Новосибирский артист выступит на премьере «Аиды» в Челябинске
На сцене театра оперы и балета имени Глинки гость перевоплотится в Радамеса
11.10.2022
Челябинский театр оперы и балета озвучил новогоднюю афишу
06.10.2022
Челябинский театр оперы и балета приглашает послушать и посмотреть музыку Скрябина
05.10.2022
Солист челябинского театра прошел во второй тур международной «Романсиады»
04.10.2022
Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022