Новосибирский артист выступит на премьере «Аиды» в Челябинске

В Челябинске на премьере оперы «Аида» Джузеппе Верди выступит солист Новосибирского театра. Лауреат международного конкурса Михаил Агафонов уже присоединился к репетициям в столице Южного Урала. Зрители увидят его в образе Радамеса.

Артист окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, проходил стажировку в Вене. Являлся солистом Большого театра России и Национального театра Мангейма в Германии, на сцене которого в том числе исполнял партию Радамеса из «Аиды».

Уже шесть лет артист служит Новосибирскому театру оперы и балета, а также является приглашенным солистом Михайловского театра. Михаил Агафонов активно гастролирует за рубежом, выступая в Королевской опере «Ковент-Гарден», Парижской национальной опере, Венской государственной опере, Государственном театре Висбадена, в Немецкой опере в Берлине, в Музыкальном театре Эссена и Дика Джонсона, в Большой опере Флориды, в Канадской опере в Торонто, в Новом национальном театре Токио, Новой Израильской опере. Давал концерты в Старой опере Франкфурта, филармонии Эссена и Концертном зале королевы Елизаветы в Антверпене.

В партии Радамеса также заявлены солисты Челябинского театра оперы и балета: лауреат международного конкурса Павел Чикановский и лауреат всероссийского конкурса Артур Андриасян.

Над созданием образа Аиды работают солистки челябинской оперной труппы: заслуженная артистка Республики Татарстан Гузелья Шахматова, лауреат всероссийского и международного конкурсов Наталия Быстрик, лауреат международных конкурсов Елена Каменских (Роткина).

Премьера оперы «Аида» Джузеппе Верди в постановке заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова состоится на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки 22 и 23 октября. Составы артистов на каждый из спектаклей будут известны в ближайшие дни. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте, сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.