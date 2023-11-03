Осужденные Челябинской области создали замечательные образцы православной иконописи

В ГУФСИН России по Челябинской области подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон», который показал: в исправительных учреждениях Южного Урала есть по-настоящему талантливые люди, художники.

Как отмечает пресс-служба ведомства, конкурс проводился в рамках Недели межрелигиозного диалога, которая ежегодно проходит с 27 октября по третьего ноября в преддверии празднования Дня народного единства (отмечает в России четвертого ноября).

Организаторами конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон» выступают Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению, Общественным советом при ФСИН России по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы».

В 2023 году тема конкуса звучала так: «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

В Челябинской области участие в конкурсе иконописи приняли осужденные всех исправительных учреждений. На суд жюри было представлено около 30 работ. При их оценке члены жюри учитывали соответствие теме конкурса, способ и технику написания, а также художественную ценность и оригинальность.

Победители определились в трех номинациях: «Храмовая икона», «Аналойная икона» и «Домашняя икона».

По итогам конкурса первое место во всех трех номинациях получила картина-икона «Рождество Христово», написанная осужденным ИК-6 Михаилом В.. Второе место в разных номинациях разделили работы осужденных ИК-10, ИК-15 и ИК-18, а третье место - у творческих работ осужденных ИК-1, ИК-4 и ИК-10.