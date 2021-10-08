08.10.2021
Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы
08.10.2021
Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»
08.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.10.2021
В Челябинске отложили проведение форума ВРНС и открытие памятника Александру Второму
08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
08.10.2021
В Челябинске отправили в колонию брачного афериста
Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»
06.07.2021
«Вовка из Сороковки» Озёрского театра кукол - победитель конкурса «Росатома»
27.04.2021
Озёрский «Золотой петушок» заварил волшебную кашу
01.04.2020
С Озёрским «Золотым петушком» сидеть дома не скучно даже непоседам
21.02.2020
Театр Наций впервые включил в свой проект Озёрский «Золотой петушок»
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021