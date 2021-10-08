Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» (Озерск, Челябинская область) приглашён в Чебоксары на II Международный театральный фестиваль «Карусель сказок». «Невероятные путешествия Барона Мюнхаузена» (так называется спектакль театра) обещают быть для зрителей и участников этого форума интересными и увлекательными.

Культурную жизнь Чувашии на предстоящей неделе украсят два театральных фестиваля. С 10 по 16 октября в столице Чувашии Чебоксары пройдёт II Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок». А уже в рамках его состоится VI Международный образовательный театральный фестиваль-форум для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно». Оба фестиваля организованы и проводятся Чувашским государственным театром кукол при поддержке Министерства культуры республики.

«В фестивале «Карусель сказок - 2021» примут участие 19 коллективов из 13 российских регионов, - рассказывает заведующая литературной частью театра Наталья Светличная, - из Владимирской, Волгоградской, Московской, Свердловской, Ульяновской областей, из Москвы, Ставропольского края, республик - Ингушетии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и двух зарубежных стран – Казахстана и Франции. Челябинскую область представит на этом престижном смотре театр кукол Озерска. Спектакль «Невероятные путешествия барона Мюнхаузена» откроет фестивальную афишу, а это и почетно, и ответственно. Так что все озерчане желают удачного путешествия нашему обаятельному Мюнхаузену - ведущему актёру театра, исполнителю роли самого романтичного барона Сергею Гальперину».

Премьера спектакля состоялась 24 июня 2021 года. Его автор и режиссер – Светлана Озерская и художник - Андрей Запорожский из Санкт- Петербурга, видео придумано и воплощено Александром Башаевым из Мурманска.

У озёрских зрителей этот спектакль имеет большой успех. Теперь слово за зрителями Чебоксар и членами жюри международного фестиваля «Карусель сказок».