Озёрский «Росток» и «Золотой петушок» открывают детям «Мир на ладошке»

Третий год в Озёрске (Челябинская область) успешно осуществляется проект «Мир на ладошке». Он объединяет творческую команду особенных детей из общественной организации «Наши дети» и театр кукол «Золотой петушок» и проводится в рамках городской духовно-просветительской программы «Росток».

«Еженедельные театральные занятия, погружение в актерскую атмосферу дают свои результаты, - рассказывает об уникальном проекте заведующая литературной частью «Золотого петушка» Наталья Светличная. - Постоянные упражнения на развитие речевого аппарата, мелкой моторики – важная составляющая каждой встречи с участниками проекта. Но есть в нём и свои «изюминки». Например, дети пробуют себя в роли режиссеров, когда получают задание театрализовать стихотворение. Или проявляют фантазию, озвучивая за кадром небольшие тексты. А в День космонавтики они запускали маленькие космические корабли. Эта игра очень полезна для развития их легких. Тренинги, мастер-классы приносят несомненную пользу, развивая воображение и творческие способности наших особенных деток. Работать над пластикой рук и речевым аппаратом детям приходится также серьезно, как это делается в театральных вузах. В основе занятий лежит система обучения актеров-кукольников».

А вот отзыв мамы одного из участников проекта:

«Сын преодолел страх общения с незнакомыми людьми, раскрылся, научился лучше выражать свои мысли, выстраивать диалог, повторять ранее очень сложные для него моторные движения за педагогами и другими детьми, но самое главное – сам со сцены начал показывать миниатюры. Это стало настоящим прорывом в его развитии и социализации».

Для реализации проекта в Озёрском театре кукол создано уникальное пространство, где особенных детей принимают и вдохновляют на творчество, что приносит удивительные результаты. Так в прошлом году был поставлен спектакль «Время добрых дел». В создании его участвовали художественный руководитель и автор инсценировки Ольга Стебунова, режиссёр-постановщик Дмитрий Ерохин, композитор Эдуард Глейзер, участники инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанники Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета, учащиеся Детской музыкальной школы №1, актёры театра кукол Алёна Захарчук, Владимир Паршин, Регина и Игорь Филимонцевы.

Премьера с большим успехом прошла в Челябинске и Первоуральске. Недавно спектакль в третий раз при аншлаге был показан на родной сцене Озерского театра кукол. Смотрится он на одном дыхании. Маленькие артисты так искренне проживали свои роли, что дружные аплодисменты зала звучали на протяжении всего спектакля.

Вот мнение зрителей об этой волшебной доброй истории, созданной дружным творческим коллективом:

«Какие потрясающие дети!!! Покорили и главные актёры - низкий поклон «Нашим детям», их родителям, режиссёру Дмитрию Ерохину, а также детям-музыкантам ДМШ №1. Вы - лучшие!!!»;

«Очень-очень понравился спектакль! Какие талантливые дети! Огромное спасибо постановщикам спектакля, организаторам и педагогам. Надеемся на продолжение и новые проекты!».

Этот восторг и благодарность участников и зрителей в равной мере относится к Почётному гражданину города, меценату Андрею Комарову, при финансовой поддержке которого третий год существует и развивается в Озёрске духовно-просветительская программа «Росток».