Кукольники Челябинска встречают свой праздник… ударным трудом

Сегодня, 21 марта, – международный День кукольника, праздник трёх известных театров Южного Урала - Челябинского театра кукол имени В.А.Вольховского, Озёрского «Золотого петушка» и Магнитогорского «Буратино». Общий, любимый и радостный праздник для детей и взрослых, для театров и зрителей. И вообще – для каждого, кто с самого детства был связан с этим уникальным и универсальным существом – куклой. И, конечно, для тех, кто создавал и оживлял её на сцене и экране.

Как отметят сегодня этот праздник кукольники Челябинска?

«Ударным трудом, - ответили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в Челябинском театре кукол. Именно сегодня челябинских артистов ждут маленькие зрители Нязепетровска. Успешно осваивая областной проект «Театрально-концертный зал», они везут в этот город увлекательные и познавательные «Кукольные университеты». Спектакль, поставленный главным режиссёром театра Александром Бороком, это маленькое путешествие зрителя за кулисы театра. Главный герой Петрушка приоткрывает тайны жизни кукол, где помимо встречи со сказочными персонажами – Шапокляк, инопланетянами, восточным факиром – ребята узнают об истории театра кукол, о существующих системах кукол, как с куклами работают актёры. Кроме того, ребята в рамках этого нетрадиционного урока, узнают много нового, проведут актёрскую гимнастику рук, но самое главное, возьмут куклу в руки и смогут сами сыграть спектакль.

И в этот же день на сцену самого театра дважды выйдет «Каштанка», один из лучших спектаклей репертуара. «Балладу о собачьей жизни» по известному рассказу А.Чехова поставила три года назад (в феврале 2020 года) талантливая бригада из Санкт-Петербурга во главе с режиссёром Петром Васильевым. Эта лирическая и в то же время грустная история для юных зрителей уже более старшего возраста. Она вызывает самые разные чувства, но главное - им предстоит самим сделать выбор, кого сильнее пожалеть: собаку, старого или нового её хозяина, исполнителя жалобных куплетов, себя или весь мир, в котором полно бесприютных существ… Помимо просмотра «Каштанки», зрителям будут предоставлены две экскурсии по театру, знакомство с его цехами, мастерами и актёрами. А на вопрос, когда же будет праздник кукольника для самих кукольников. заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина ответила так:

«Ну, вы же знаете, что трудовые будни праздники для нас. И это не заезженная фраза. Так оно и есть. Встреча актёров со зрителями, аншлаг на спектаклях, благодарные аплодисменты и отзывы, что может быть радостнее для актёров и создателей спектаклей. Но праздник 23 марта по-семейному обязательно отметим. С капустниками, чаепитием и с весёлыми и музыкальными номерами - поздравлениями от всех цехов».