Тайна Озёрского «Золотого петушка» и премьера «Винни-Пуха

В Озёрском театре кукол (Челябинская область) завтра, 24 марта, стартует новый уникальный проект – детективная КВИЗ-ИГРА для зрителей «Тайна «Золотого петушка». А на следующий день, 25 марта, состоится долгожданная премьера спектакля «Винни-Пух».

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» - театр семейный. Во-первых, его талантливый коллектив – это по-настоящему дружная семья единомышленников. А во-вторых, всё, что там ежедневно, ежечасно фантазируется, открывается и создаётся, предназначено для всей семьи, для всех возрастов – от трёх до ста. Поэтому этот театр имеет причастность и к недавно прошедшему (21 марта) Международному Дню кукольника, и к предстоящему (27 марта) Международному Дню театра. Неугомонный «Золотой петушок» традиционно отмечает их работой, точнее праздниками для своих зрителей.

Самым волнующим событием для творческого коллектива в канун Дня кукольника стала успешная сдача долгожданного спектакля «Винни-Пух». Премьера его пройдёт 25 марта, и аншлаг ему уже обеспечен – все билеты давно проданы. Стоит напомнить, что эскиз «Винни-Пуха» был показан на лаборатории «Театр Наций – театрам закрытых городов», которая проходила при поддержке программы «Территория культуры Росатома». Постановку спектакля, который не является буквальным пересказом всем известной сказки А.Милна, осуществляла питерская команда под руководством режиссёра и автора инсценировки Максима Морозова. Художник - Наталья Якимова. Композитор – Виктор Вишневский.

Профессиональный праздник кукольников «Золотого петушка» был особенно богат событиями. В рамках популярной программы «Путешествие в сказку» они провели познавательные и увлекательные беседы в театральных классах, где рассказывали о главных людях театра, о том, как они работают с куклой и как создаются спектакли, Одна из самых запоминающихся - с учениками 4А класса школы №25. Ребята попробовали себя в роли актера-кукловода и даже режиссёра.

В Центре культуры и досуга молодёжи в этот же день прошла творческая встреча учащихся школы №36 с главным режиссёром Дмитрием Ерохиным. Встреча началась с разминки пальцев и рук, что для актёра-кукловода очень важно в управлении своими питомцами. Затем ребята познакомились с видами кукол. В их руках оживали перчаточные, планшетные и тростевые персонажи. И они под руководством режиссёра с огромным удовольствием разыгрывали короткие сценки.

А завтра в фойе театра зрители впервые станут участниками детективной КВИЗ-ИГРЫ «Тайна «Золотого петушка». Она будет проходить до начала спектакля. А смысл её – зрители должны найти секретные места в фойе и, собрав там буквы, отгадать театральное слово. Победителей ждут призы, а игра станет постоянной и пополнит театральный словарь поклонников «Золотого петушка»