Урок-посвящение о Петре Первом от «Золотого петушка»

В Озёрском театре кукол «Золотой петушок» (г.Озерск, Челябинская область) с большим успехом прошла премьера спектакля, ставшая увлекательным, познавательным уроком истории не только для детской аудитории. Спектакль посвящён первому императору всея Руси, великому реформатору государства российского - Петру Первому и называется "Петр I - жизнь и деяния".

Этот урок-посвящение погружает зрителей в историю, в 18 век, и за сорок пять минут ярко, зримо и убедительно даёт представление о масштабах деятельности первого российского императора (он прожил всего 52 года), о его великих реформах, об огромном вкладе в развитие государства.

Идея постановки спектакля "Петр I - жизнь и деяния" принадлежит главному режиссёру театра Дмитрию Ерохину. Он же написал пьесу и поставил спектакль, определив его жанр как исторический парафраз, что означает изложение текста своими словами. Легко, весело, доступно, в импровизационной манере передают этот текст соавторы Дмитрия Ерохина – ведущие актрисы театра Алена Захарчук и Светлана Трофимова-Ерохина. В спектакле всего две роли очаровательных фрейлин двора Петрова и ещё куклы, которыми они блестяще управляют.

В создании постановки участвовали также художник Анна Макарова, хореографы Светлана Худякова и Елена Ардашева, музыкальное оформление Сергея Гальперина, художник по свету Наталья Доценко, звукорежиссёр Анна Баданова.

Премьера вышла на зрителей Озёрска уже в статусе лауреата. Первыми в октябре прошедшего года спектакль «ПётрI – жизнь и деяния» увидели челябинцы и члены жюри V Регионального (lX областного) фестиваля-конкурса индивидуальных актёрских работ имени народного артиста России В.И. Милосердова. По сути, на этот традиционный популярный форум Озёрский «Золотой петушок» представил не обкатанный, ещё не проверенный на зрителе спектакль. Тем не менее, этот предпремьерный показ был единодушно отмечен членами жюри лауреатской наградой в номинации за "Лучшую идею".

А вот как озерчане оценивают недавнюю премьеру в своих отзывах.

Ильмира Додонова:

«Поздравляем с премьерой! Необычная, интересная, и местами смешная постановка. Понятное для детей изложение истории. Прекрасное музыкальное сопровождение. Санкт-Петербург интересно представлен в спектакле. Очень понравилась сцена сражения со шведами. Парики с кораблями - это просто бомба».

Наталья Зиновьева:

«Замечательное знакомство с историей! Сын 14летний поулыбался - для него это известные факты, а младший, которому семь, в восторге пребывает до сих пор. На одном дыхании этот час пролетел! Браво всем причастным! И вопрос у нас с младшим возник одновременно: " А если б отец и мать Петра, который был четырнадцатым ребенком в семье, сказали бы: - Всё, одного вырастим и воспитаем…Что бы тогда было бы с Россией и миром?"

Екатерина Литвиненко:

«Восторг, который не описать словами !!! Идея, постановка, игра актрис, костюмы, свет, музыка, макеты, атмосфера эпохи Петра I на сцене - всё, что сегодня предстало перед глазами зрителей в нашем любимом театре кукол, достойно аплодисментов и благодарности. Такой восхитительный урок истории запомнится на всю жизнь и детям, и взрослым. С премьерой весь коллектив театра!!! Новых наград и дипломов спектаклю!!! БРАВО!!!!!»