03.04.2023
В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи
03.04.2023
Жительница получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае
03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
«Любимый герой» - конкурс детского рисунка Озёрского «Золотого петушка»
23.03.2023
Тайна Озёрского «Золотого петушка» и премьера «Винни-Пуха
21.03.2023
Кукольники Челябинска встречают свой праздник… ударным трудом
14.02.2023
Урок-посвящение о Петре Первом от «Золотого петушка»
13.12.2022
«Золотой петушок» вернулся из «Кукляндии» в Озёрск с любовью
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023