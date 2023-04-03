«Любимый герой» - конкурс детского рисунка Озёрского «Золотого петушка»

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» (Челябинская область) стало доброй традицией проводить в конце каждого театрального сезона конкурс детского рисунка «Любимый герой». Принять участие в нём дети могут самостоятельно, с родителями или с педагогом.

«Условия конкурса, который проводится в несколько туров (в каждом туре по 9 участников, из которых выбирается финалист) простые и сложные одновременно. Ведь конкурсанту надо не просто нарисовать героя любимой сказки, взяв его из раскраски или срисовав с книги. Персонаж должен быть из спектакля театра кукол «Золотой петушок». - рассказала об этом удивительном творческом состязании заведующая литературной частью театра Наталья Светличная. - Юный художник, прежде чем приступить к работе, должен вспомнить спектакли, на которых побывал, и выбрать героя, который понравился больше всего. Подсказка опубликована в группе театра кукол в ВКонтакте, где собрано около 15 тысяч фотографий. Ограничений в выборе техники рисования у юных художников нет. Можно рисовать карандашами, фломастерами, но красками получится гораздо ярче. Главное, чтобы размер рисунка был стандартный (А4), ведь первые шедевры юных художников украсят выставочный «Арт-заборчик», который установлен в детском фойе театра».

Все работы участников конкурса «Мой любимый герой» оценивают постоянные члены жюри, в составе которого - главный художник театра кукол Анна Макарова, дизайнер Дарья Смолякова и культорганизатор Анастасия Шамсудинова. С основным жюри будут работать и сменные члены жюри - артист, служитель театра и зритель, не участвующий в туре.

Голосовать за выбор финалистов будут все желающие. Для этого работы участников разместят в группе театра кукол в ВКонткте, но победитель будет определятся очным голосованием.

Все финалисты туров будут приглашены на спектакль бесплатно . Следить за ходом событий можно в группе театра кукол ВКонтакте.