Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки

Сегодня, 13 сентября 2023 года, исполнилось ровно сорок лет со дня открытия памятника Александру Пушкину в городском саду Челябинска, носящем имя великого поэта. В этот день в 1983 году горожанам торжественно представили бронзовый бюст, авторами которого стали известный скульптор Лев Головницкий, его жена Энрика Головницкая и архитектор Николай Семейкин.

Рядом с памятником планировалось расположить светильники, скамейки, высадить липы, рябины и ели. Хотя этот проект так и не был полностью реализован, памятник Пушкину стал настоящим украшением города. Возле него проходят литературные праздники и музыкальные концерты, а в день рождения поэта — традиционные пушкинские чтения.

Создавать памятник Лев Головницкий начал в 1979 году, взяв за образец известные пушкинские автопортреты. Скульптор подчёркивал, что Пушкин-художник для него столь же интересен, как и Пушкин-писатель.

«Даже рукописи его художественно завершены, — отмечал Лев Головницкий. — Расположение текста, рисунки на полях… Богатейшая фантазия, вкус проявлялись даже в его подписях».

Скульптура была отлита в бронзе в 1981 году на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. Гранитный блок для пьедестала доставили из Екатеринбурга. Общая высота памятника составляет почти пять метров, а высота бюста — 1,97 метра.

Пушкин никогда не был в Челябинске, но его имя и образ были увековечены в нашем городе еще до революции. На бывшей Петровской площади, где сейчас расположен бульвар Славы, в 1899 году основали Пушкинский сквер к 100-летию со дня рождения поэта. Имя Пушкина также присвоили улице, городскому саду и челябинскому кинотеатру к 100-летию со дня его смерти в 1937 году. На 150-летний юбилей Пушкина его именем назвали Центральную городскую библиотеку, здесь же в 1987 году открыли Пушкинский зал. Есть Пушкинский зал и в Южно-Уральском государственном университете — там установлен мраморный бюст поэта работы Вардкеса Авакяна.