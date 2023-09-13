13.09.2023
Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки
13.09.2023
Питерская компания наказана рублем за недостроенный спорткомплекс Копейска
13.09.2023
Магнитогорское «Притяжение» проводит конкурс рисунков
13.09.2023
Челябинские теннисисты стали чемпионами всероссийской спартакиады инвалидов
13.09.2023
Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия
13.09.2023
С 13 сентября проезд в новых челябинских троллейбусах 19-го маршрута стал платным
Памятник Пушкину в Челябинске отмечает сорок лет со дня установки
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023