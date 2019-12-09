Парад моды посвятили творчеству Пушкина

В Челябинской государственной филармонии состоялся показ VII областного открытого фестиваля-конкурса детских и молодежных театров моды «Подиум Д´АРТ- 2019». На суд жюри было представлено 24 коллекции.

В этом году фестиваль был посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина, и все участники показали очень яркие и интересные костюмы, созданные по мотивам его многочисленных произведений. Некоторые коллекции, представленные на суд жюри, можно смело носить и в обыденной жизни. Всем участникам удалось передать самобытность пушкинских персонажей, перенести и органично встроить костюмы эпохи Александра Пушкина в современный XXI век.

В номинации «Лучший театральный костюм пушкинской эпохи» первое место досталось Театру моды «Вдохновение» (ДК «Горняк», Саткинский район). Коллекция ̶ «Барышни-крестьянки». Театр моды «Орхидея» (МАОУ Гимназия № 80 г. Челябинска) с коллекцией «Я помню чудное мгновенье» победил в категории «Элементы пушкинской эпохи в современном костюме». А вот «Модные тенденции XXI века» лучше всего удалось представить образцовому детскому коллективу театра моды «Галина» (ДДК «Данко» ПАО «ЧМК», Челябинск) ̶ на создание образов «Лебедь-птица» ребят вдохновила Царевна-Лебедь из «Сказки о царе Салтане». И «Лучшей техникой исполнения костюма», по мнению жюри, владеет театр моды «Розмарин», (ДК им. Петрякова, Копейск), коллекция «Папоротника цвет».