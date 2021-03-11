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11.03.2021 14:36
Первый месяц весны в Челябинске согревают театры

Март – месяц театральный. Встретить первый месяц весны театрам Челябинска не помешали ни пандемия, ни сюрпризы погоды.

Только что ярко, громко, успешно завершился девятый международный фестиваль Нового Художественного театра «CHELоВЕК ТЕАТРА».

В академическом театре драмы имени Наума Орлова идёт работа над двумя премьерами. Первая состоится 18 марта. Спектакль «Под одной крышей» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке нового молодого режиссёра театра Дарьи Догадовой (ей 23 года) зрители увидят на малой сцене. А в апреле на большую сцену выйдет спектакль «Тень» Евгения Шварца, над которым работает режиссёр и актёр театра «Сатирикон» Яков Ломакин. Челябинским театралам его имя знакомо по спектаклям «Бешеные деньги» и «Старший сын».

Камерный театр после чёрной комедии «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», которая прошла с участием автора, известного писателя и драматурга Артура Соломонова и вызвала бурю неоднозначных отзывов и полярных эмоций, пригласил для новой постановки Алексея Янковского. Известный питерский режиссёр - давний друг и соратник челябинского театра. На его сцене им поставлены «Парадоксы преступления, или Всадники Апокалипсиса», «Чайка», «Отцы и сыновья» и «Москва-Петушки». Вчера, 10 марта, в Доме актёра режиссёр сам провёл читку современной пьесы, название которой пока держится в секрете.

Челябинский режиссёр Вячеслав Харюшин, больше известный по постановкам Молодёжного театра и филармонии, в праздничные мартовские дни дебютировал в «Манекене» со спектаклем «Требуется клоун» по пьесе современного румынского драматурга Матея Вишнека.

А главного режиссёра Молодёжного театра Ивана Миневцева март подвиг на эксперимент – создание поэтической симфонии «Онегин» по мотивам романа Александра Пушкина (автор инсценировки – Алексей Житковский). Судя по первым зрительским отзывам оригинальный опыт его создателю удался.

С мартом связаны и профессиональные праздники служителей сцены. Для актёров областного театра кукол имени Вольховского, Озёрского «Золотого петушка» и Магнитогорского «Буратино» - это День кукольника 21 марта.

А 27 марта – Всемирный день театра. В Челябинске  он будет отмечаться масштабной экспозицией с участием всех театров области. Откроется выставка 26 марта в мультимедийном историческом центре «Россия – моя история» (ул. Труда, 183).

Автор: Людмила Федорова
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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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ВТБ снижает ставки по ипотеке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:21
ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:09
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:06
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:03
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:21
В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:12
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:58
ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:46
ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:37
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:31
В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:14
Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:10
Житель Октябрьского района избил охранника челябинской «Кубы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:05
Начальник отдела полиции по Каслинскому району стал фигурантом уголовного дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:43
В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:36
В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:18
В среду - Тещины блины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:14
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 22:07
Веб-студия «Web-crazy» сделает сайты для НКО совершенно бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:22
Анонсы событий и мероприятий на 10 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:18
За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:04
Южноуралец убил жителя Воронежской области за громкую музыку в машине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:26
В Челябинской области дорожают продукты питания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:20
Депутаты пообещали помогать исполнителям контракта на отлов и содержание челябинских бездомышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:19
В Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:14
В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:07
Экс-чиновницу челябинского минздрава отпустили из-под домашнего ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:56
Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:15
В среду в Челябинской области снег и ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:05
В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:00
Прокуратура потребовала отменить решение об увеличении зарплаты мэру Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:38
В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:36
В Челябинске парень с девушкой выпрыгнули с пятого этажа жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:26
Кубок губернатора по кикбоксингу остался в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:24
В Магнитогорске выбрали четыре особые территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:15
Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:01
Спасатели откопали из-под снега 40-тонную фуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:00
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:38
Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:25
В Миасс начали прибывать участники этапа Кубка мира по фристайлу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:55
ФАС будет оспаривать решение Арбитражного суда, который оправдал экс-губернатора Дубровского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:50
Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:44
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:42
Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:04
Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:58
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:47
Челябинский кукольный театр переезжает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:42
В Челябинске выступит одаренный французский пианист Люка Дебарг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:37
На трассе под Верхним Уфалеем погибла автоледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:36
В Чурилово грузовой поезд сбил пьяного мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:34
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых случаев ковида за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:08
Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:56
В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:25
Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:05
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:47
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:39
Настала пора посылать «позыватков»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 00:41
В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 23:58
В женской колонии Челябинска появилась новая Мисс Весна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:37
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:16
Во вторник в Челябинской области снег и метели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 18:56
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 5,2 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 22:27
Восьмого марта в Челябинской области снег, метели, порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 22:03
Южный Урал встретит первый весенний праздник с морозом, метелями и порывистым ветром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 21:44
В Челябинске на Студенческом карьере произошел массовый замор рыбы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 19:56
В Нязепетровске снят режим ЧС, введенный из-за порыва на теплотрассе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 13:41
Огонь унес жизни двоих челябинцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 13:24
Два человека погибли в Башкортостане в ДТП с участием КамАЗов и автобуса, ехавшего из Златоуста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:47
В понедельник начинается масленичная неделя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:44
В Челябинской области за сутки выявлено 153 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 11:35
Водоснабжение домов Ленинского района Челябинска восстановится седьмого марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
07.03.2021 10:47
Андрей Барышев поздравил женщин с 8 Марта и вручил Благодарности Госдумы самым активным общественницам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 20:24
Южноуральцев предупреждают о слабой магнитной буре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 19:51
В воскресенье в южных и восточных районах Челябинской области ожидаются снегопады и усиление ветра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:36
Икону святого великомученика Георгия, побывавшую на перевале Дятлова, вручили командующему ЦВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:06
Ленинский район Челябинска остался без воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 17:01
В Челябинске мужчину приковали наручниками возле дверей ЗАГСа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:19
В Магнитогорске школьница погибла, выпав с балкона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:16
Под Кусой грузовик столкнулся с маневровым составом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:11
В Троицке у мусорных баков нашли завернутое в ковер тело мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 16:09
Депутат ЗСО Челябинской области два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:30
За время пандемии с ковидом справились почти 46 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
06.03.2021 11:06
В Челябинске не прекращается работа по уборке снега и наледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 21:43
В Магнитогорске стрельба по подросткам в трамвае вылилась в уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 21:01
В Кизиле в условиях метели в ДТП погиб мужчина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 20:54
Метель и снегопад добрались еще до одного муниципалитета Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 18:48
Южноуральцам настоятельно рекомендуют не ездить по дорогам в трех районах области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:45
Южноуральцев просят не ехать на юг без крайней необходимости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:26
Более пяти тысяч южноуральцев записались на прививку от ковида через Госуслуги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 17:03
Челябинская область лидирует по экспорту сельхозпродукции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 6-8 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:13
В выходные в Челябинской области сырая и ветреная погода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:06
Специалисты ГРЦ Макеева награждены высокими ведомственными наградами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 16:05
Несовершеннолетних детей погибшего отца-одиночки в Златоусте усыновит старшая сестра
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:36
В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:28
У православных Вселенская родительская суббота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 15:27
На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:53
В Челябинской области прокуратура лишила полномочий двоих депутатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:48
Браконьеры закинули в Увильды запрещенные законом сети и были задержаны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:33
В Челябинске пассажиров провожал в путь полицейский «цветочный» патруль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:24
Девятая весна «CHELоBEKA ТЕАТРА» растопила сердца критиков и зрителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:22
В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:15
В Челябинске для милых дам серьезных профессий споет «Хор Турецкого»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:55
8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:45
Дорожники не могут очистить Челябинск из-за брошенных вдоль дорог автомобилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:41
В Троицке грузовик задавил женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:59
«Железная леди» цинкового завода рассказала о работе на производстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:34
«Мы постоянно на работе»: полицейские поздравили дам с 8 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:29
СК начал проверку по факту гибели отца-одиночки из-за взрыва на заводе в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:07
Дело пьяного водителя BMW, насмерть сбившего челябинца, ушло в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:01
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 53 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:31
Текслер распорядился помочь семье погибшего отца-одиночки, воспитывавшего шестерых детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:29
Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции еще на две недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:00
В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:54
В Челябинской области продолжают помогать семьям с детьми с инвалидностью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:27
Южноуральских заключенных начали прививать от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:16
ММК представил импортозамещающую систему «АТАЧ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:05
Рейтинг самых влиятельных женщин Челябинской области снова возглавила Ирина Гехт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 09:31
Власти Челябинской области усилят поддержку оперного театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 19:37
Прокуратура: директор аэропорта Челябинска заставил подчиненного инсценировать ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 18:17
Директора аэропорта Челябинска отправили под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:47
В Нязепетровске больше недели без тепла остаются жители 17 домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:27
Эксгибиционист из Миасса дал признательные показания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:07
Общество слепых попросило дорожников Челябинска облегчить им жизнь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:54
В пятницу в Челябинской области снег и порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:47
МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:45
В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:44
Челябинцев зовут на службу по контракту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:41
Анонсы событий и мероприятий на пятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:36
Суд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:34
Прощание с профессором ЧелГУ Александром Дудоровым пройдёт шестого марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:05
ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в Челябинской области на две трети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:59
Безруков: Информация об аварии на ТЭЦ-2 передана в Росприроднадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:58
В Челябинске под суд пойдет родственник скандального застройщика Сребрянского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:24
Штормовое предупреждение для южноуральцев