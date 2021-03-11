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В Челябинской области продлено ограничение для движения большегрузов по М-5

Первый месяц весны в Челябинске согревают театры

Март – месяц театральный. Встретить первый месяц весны театрам Челябинска не помешали ни пандемия, ни сюрпризы погоды.

Только что ярко, громко, успешно завершился девятый международный фестиваль Нового Художественного театра «CHELоВЕК ТЕАТРА».

В академическом театре драмы имени Наума Орлова идёт работа над двумя премьерами. Первая состоится 18 марта. Спектакль «Под одной крышей» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке нового молодого режиссёра театра Дарьи Догадовой (ей 23 года) зрители увидят на малой сцене. А в апреле на большую сцену выйдет спектакль «Тень» Евгения Шварца, над которым работает режиссёр и актёр театра «Сатирикон» Яков Ломакин. Челябинским театралам его имя знакомо по спектаклям «Бешеные деньги» и «Старший сын».

Камерный театр после чёрной комедии «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», которая прошла с участием автора, известного писателя и драматурга Артура Соломонова и вызвала бурю неоднозначных отзывов и полярных эмоций, пригласил для новой постановки Алексея Янковского. Известный питерский режиссёр - давний друг и соратник челябинского театра. На его сцене им поставлены «Парадоксы преступления, или Всадники Апокалипсиса», «Чайка», «Отцы и сыновья» и «Москва-Петушки». Вчера, 10 марта, в Доме актёра режиссёр сам провёл читку современной пьесы, название которой пока держится в секрете.

Челябинский режиссёр Вячеслав Харюшин, больше известный по постановкам Молодёжного театра и филармонии, в праздничные мартовские дни дебютировал в «Манекене» со спектаклем «Требуется клоун» по пьесе современного румынского драматурга Матея Вишнека.

А главного режиссёра Молодёжного театра Ивана Миневцева март подвиг на эксперимент – создание поэтической симфонии «Онегин» по мотивам романа Александра Пушкина (автор инсценировки – Алексей Житковский). Судя по первым зрительским отзывам оригинальный опыт его создателю удался.

С мартом связаны и профессиональные праздники служителей сцены. Для актёров областного театра кукол имени Вольховского, Озёрского «Золотого петушка» и Магнитогорского «Буратино» - это День кукольника 21 марта.

А 27 марта – Всемирный день театра. В Челябинске он будет отмечаться масштабной экспозицией с участием всех театров области. Откроется выставка 26 марта в мультимедийном историческом центре «Россия – моя история» (ул. Труда, 183).