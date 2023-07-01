Песня «Эй, ухнем» прозвучит на берегах Волги и Урала

Сводный мужской хор Челябинской области примет участие в записи видеоклипа на народную песню «Эй, ухнем».

Запись пройдёт в нескольких городах России, в том числе в Магнитогорске и Волгограде. Об этом рассказал секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков.

Отец Игорь подчеркнул, что съёмки пройдут на фоне известных монументов: «Тыл – фронту» и «Родина-мать». Волгоградская епархия, как и Челябинская, поддержала и благословила данное патриотическое начинание. Величественный бурлацкий гимн, исполнением которого в своё время прославился сам Фёдор Шаляпин, призван показать величие нашего народа, продемонстрировать его единство, богатырскую силу и несгибаемую волю, укрепить веру в будущую победу.

Помимо прочего, Игорь Шестаков высказался по поводу недавнего принятия Бердянской и Приморской епархии в лоно Русской православной церкви. По его мнению, это свидетельствует о начале исторического процесса возвращения паствы новых территорий России к своим религиозным истокам, к духовным ценностям своих предков.

Отец Игорь осудил руководство епархии, сбежавшее в Киев после начала СВО. Такое поведение он назвал предательством и указал, что пастырь ни при каких обстоятельствах не должен покидать свою паству.