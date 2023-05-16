16.05.2023
В Магнитогорске прошел отраслевой форум по культуре безопасности
16.05.2023
ДТП с переворотом в Усть-Катаве
16.05.2023
В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды
16.05.2023
Челябинские антимонопольщики выявили сговор при поставке кислорода в больницы
16.05.2023
Пограничное управление ФСБ Челябинской области юбилей отметило по-спортивному
16.05.2023
Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи
Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи
12.05.2023
Владимир Богдановский подарил свою книгу об Александре I Златоусту
28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
26.04.2023
В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023