Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи

Правительство Москвы наградило коллектив Государственного исторического музея Южного Урала за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и разработку музейно-выставочных проектов, целью которых является возрождение традиционных ценностей и уважения к людям рабочих профессий.

Представители столичного комитета общественных связей и молодежной политики посетили Челябинск - отметить сотрудничающих с ними людей и организации - в субботу, 13 мая. Диплом и благодарственное письмо московские гости вручили директору Исторического музея Владимиру Богдановскому.

«В составе делегации был наш земляк, токарь Константин Чуманов - один из первых пятерых россиян, получивших из рук президента Владимира Путина звание Героя Труда Российской Федерации», - рассказали в музее, напомнив, что в апреле 2015 года в Челябинске состоялся первый всероссийский фестиваль «Человек труда», где Исторический музей Южного Урала и творческое объединение «Каменный пояс» представили большой экспозиционный проект «Трансформация образа человека труда в истории фотографии с 1955 по 2015 годы».

Автором проекта и членом жюри (вместе с Константином Чумановым) был Владимир Богдановский. И вот, восемь лет спустя, состоялась их новая встреча в стенах музея, где люди труда - всегда желанные гости.