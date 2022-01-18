Праздничный финал «Морозко»: лауреаты и призёры IV новогоднего фестиваля

Вчера, 17 января, в Челябинском Доме актёра громко, звонко и весело прозвучал финальный аккорд четвёртого областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко». Церемония награждения лауреатов и призёров традиционного смотра нетрадиционно вылилась в захватывающее остроумное представление.

Авторы сценария и они же ведущие Юрий Сычёв и Григорий Цукерман (а это люди в театральном мире всем хорошо известны как талантливые, заводные, инициативные выдумщики) преподнесли участникам праздника столько сюрпризов, что они стали для победителей «Морозко» чудесным дополнением к их призам и дипломам. Это и остроумный отчёт на телеэкране высокого чиновника об успешной работе театров в период пандемии, и загадки на эрудицию зрителей, и забавные игры с залом Деда Мороза и его свиты (актёры театра «Вымысел»), и потрясающее звучании скрипки Эльдара Жалилова (директор оркестра Челябинского театра оперы и балета)… Да, это был действительно праздник вдохновения и творчества, как назвал его инициатор и автор «Морозко» Юрий Сычёв (директор областного Киноцентра им. С.А.Герасимова), поздравив публику с Днём рождения Челябинской области, который совпал с заключительным днём фестиваля.

Пожалуй, впервые этот праздник нарушил привычную официальную систему церемонии награждения и обрёл более живое дыхание. Даже присутствующие на нём руководители культуры области и города Алексей Бетехтин и Элеонора Халикова в своих приветствиях не обошлись без юмора. От учредителя и организатора фестиваля – областного театрального союза – участников и гостей поздравил его председатель Александр Романов. И впервые награды победителям по разным номинациям вручали известные в театральном Челябинске люди – председатель Челябинского отделения Союза писателей России поэт Олег Павлов (он порадовал театральную публику посвящённым ей юмористическим стихотворением), театральный журналист и член оргкомитета «Морозко» Людмила Фёдорова и главный художник Челябинского академического театра драмы Олег Петров. Стоит отметить и ещё один приятный нюанс этого торжества – до конца ведущие сумели сохранить интригу награждения обладателей главных призов. Вот поэтому, быть может, в ожидании новых чудес никто в этот раз не спешил к накрытым в фойе хлебосольным столам. Завершающим чудом был выход совсем юного Деда Мороза в очках. После его приветствия и загадки Александр Романов огласил главный приз «За лучший спектакль». Он был вручён режиссёру Игорю Бармасову за спектакль «Гринч» в театре «Манекен», откуда 20 декабря и начал свой маршрут «Морозко».

Самый сказочный, красивый и долгожданный для детворы области фестиваль «Морозко» проходил с 20 декабря по 6 января. Завершился он в Магнитогорске. За это время члены жюри, в состав которого входили Михаил Богуславский (председатель), Майя Давыдова - Брандесова, Светлана Бабаскина, Андрей Ваганов и Елена Плишкина посмотрели и провели обсуждение 14 спектаклей в театрах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея. Впервые в фестивале приняли участие Челябинская детская филармония и Театр современного танца.

Список наград четвёртого областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко – 2021-2022».

Лучший спектакль – «Гринч» (по мотивам сказки Доктора Сьюза) – театр «Манекен», Челябинск, режиссёр Игорь Бармасов

Лучший дебют художника – Катерина Ламыкина (спектакль «Гринч», театр «Манекен», Челябинск)

Лучшее новогоднее оформление театрального фойе – Молодёжный театр, Челябинск

Лучший актёрский ансамбль – «Всё дело в ёлке» (муниципальный театр «Вымысел», Верхний Уфалей)

Лучший новогодний интерактив – муниципальный театр «Вымысел», Верхний Уфалей

Лучшая идея – Алексей Тетюев и коллектив детской филармонии Южного Урала, Челябинск за спектакль «СнежиНотки»

Лучший новогодний театральный урок – «Как Дима в театр ходил» (Театр современного танца, Челябинск)

Лучшая женская роль второго плана – Оксана Горькавая за роль мачехи в спектакле «Сказка для Золушки», Театр песочной живописи и теней «Скарабей», Челябинск

Лучшее оригинальное музыкальное оформление – Константин Идиятов (спектакль «Сказка для Золушки», Театр песочной живописи и теней «Скарабей», Челябинск)

За осуществление просветительской миссии в театре – Дмитрий Ерохин и коллектив Театра кукол «Золотой петушок», Озёрск

Лучшая работа художника по костюмам – Елена Вершинина за спектакль «Волшебный посох Деда Мороза» (Государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки, Челябинск)

Лучшая мужская роль второго плана – заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов за роль пирата Лапундера в спектакле «Сокровища главного

волшебника», Государственный драматический театр «Омнибус», Златоуст

За лучшее воплощение традиций новогоднего драматического спектакля – режиссёр Борис Горбачевский за спектакль «Сокровища главного волшебника», Государственный драматический театр «Омнибус», Златоуст

Лучший дуэт – Мария Менщикова и Виталий Лой за роли Марты и

Фридриха в спектакле «Барон Мюнгхаузен. Приключения продолжаются»,

Театр оперы и балета, Магнитогорск

Лучшая роль в спектакле театра кукол – заслуженный артист РФ Дмитрий Никифоров за роль Бабы Яги в спектакле «Как в Новый год Баба Яга готовила переворот», Театр куклы и актёра «Буратино», Магнитогорск

Лучшая работа видеохудожника – Светлана Степанова и Демьян Андреев за спектакль «Серебряное копытце» (Драматический театр им. А. С.

Пушкина, Магнитогорск)

Лучшая работа с куклой в драматическом спектакле – Екатерина Галаева и Евгения Елагина в спектакле «Серебряное копытце» (Драматический театр им. А. С. Пушкина, Магнитогорск)

Диплом за участие – Молодёжный театр, Челябинск за спектакль «Сказы

медной горы»

Диплом за участие – Государственный академический театр драмы имени

Наума Орлова, Челябинск за спектакль «Снежная королева»

Диплом за участие – Челябинская государственная филармония,

Государственный ансамбль танца «Урал» за спектакль «Волшебная лампа Алладина».

И ещё три подарка от жюри – директору Дома актёра Людмиле Шитовой («За тигриную хватку в проведении фестиваля»), директору концертного зала Челябинской филармонии Татьяне Лясковской («За сказочное творчество») и актрисе Челябинского театра «Скарабей» Марине Василенко («За роль прекрасной Золушки»).

Лауреатам и призёрам были вручены дипломы, букеты, коробки конфет и игрушечные символы года - тигрята.