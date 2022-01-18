Праздничный финал «Морозко»: лауреаты и призёры IV новогоднего фестиваля

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Вчера, 17 января, в Челябинском Доме актёра громко, звонко и весело прозвучал финальный аккорд четвёртого областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко». Церемония награждения лауреатов и призёров традиционного смотра нетрадиционно вылилась в захватывающее остроумное представление.

Авторы сценария и они же ведущие Юрий Сычёв и Григорий Цукерман (а это люди в театральном мире всем хорошо известны как талантливые, заводные, инициативные выдумщики) преподнесли участникам праздника столько сюрпризов, что они стали для победителей «Морозко» чудесным дополнением к их призам и дипломам. Это и остроумный отчёт на телеэкране высокого чиновника об успешной работе театров в период пандемии, и загадки на эрудицию зрителей, и забавные игры с залом Деда Мороза и его свиты (актёры театра «Вымысел»), и потрясающее звучании скрипки Эльдара Жалилова (директор оркестра Челябинского театра оперы и балета)…  Да, это был действительно праздник вдохновения и творчества, как назвал его инициатор и автор «Морозко» Юрий Сычёв (директор областного Киноцентра им. С.А.Герасимова), поздравив публику с Днём рождения Челябинской области, который совпал с заключительным днём фестиваля.

Пожалуй, впервые этот праздник нарушил привычную официальную систему церемонии награждения и обрёл более живое дыхание.  Даже присутствующие на нём руководители культуры области и города Алексей Бетехтин и Элеонора Халикова  в своих приветствиях не обошлись без юмора. От учредителя и организатора фестиваля – областного театрального союза – участников и гостей поздравил его председатель Александр Романов. И впервые награды победителям по разным номинациям вручали известные в театральном Челябинске люди – председатель Челябинского отделения Союза писателей России поэт Олег Павлов (он порадовал театральную публику посвящённым ей юмористическим стихотворением), театральный журналист и член оргкомитета «Морозко» Людмила Фёдорова и главный художник Челябинского академического театра драмы Олег Петров. Стоит отметить и ещё один приятный нюанс этого торжества – до конца ведущие сумели сохранить интригу награждения обладателей главных призов. Вот поэтому, быть может,  в ожидании новых чудес никто в этот раз  не  спешил к накрытым в фойе  хлебосольным столам. Завершающим чудом был выход совсем юного Деда Мороза в очках. После его приветствия и загадки Александр Романов огласил главный приз «За лучший спектакль». Он был вручён режиссёру Игорю Бармасову за спектакль «Гринч» в театре «Манекен», откуда 20 декабря и начал свой маршрут «Морозко».  

Самый сказочный, красивый и долгожданный для детворы области фестиваль «Морозко»  проходил с 20 декабря по 6 января. Завершился он в Магнитогорске. За это время члены жюри, в состав которого входили Михаил Богуславский (председатель), Майя Давыдова - Брандесова, Светлана Бабаскина, Андрей Ваганов и Елена Плишкина посмотрели и провели обсуждение 14 спектаклей в театрах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея. Впервые в фестивале приняли участие Челябинская детская филармония и Театр современного танца.

Список наград четвёртого областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко – 2021-2022».

Лучший спектакль – «Гринч» (по мотивам сказки Доктора Сьюза) – театр «Манекен», Челябинск, режиссёр Игорь Бармасов

 Лучший дебют художникаКатерина Ламыкина (спектакль «Гринч», театр «Манекен», Челябинск)

 Лучшее новогоднее оформление театрального фойе – Молодёжный театр, Челябинск

 Лучший актёрский ансамбль – «Всё дело в ёлке» (муниципальный театр «Вымысел», Верхний Уфалей)

Лучший новогодний интерактив – муниципальный театр «Вымысел», Верхний Уфалей

Лучшая идеяАлексей Тетюев и коллектив детской филармонии Южного Урала, Челябинск за спектакль «СнежиНотки»

 Лучший новогодний театральный урок – «Как Дима в театр ходил» (Театр современного танца, Челябинск)

 Лучшая женская роль второго плана – Оксана Горькавая за роль мачехи в спектакле «Сказка для Золушки», Театр песочной живописи и теней «Скарабей», Челябинск

 Лучшее оригинальное музыкальное оформлениеКонстантин Идиятов (спектакль «Сказка для Золушки», Театр песочной живописи и теней «Скарабей», Челябинск)

 За осуществление просветительской миссии в театреДмитрий Ерохин и коллектив Театра кукол «Золотой петушок», Озёрск

 Лучшая работа художника по костюмамЕлена Вершинина за спектакль «Волшебный посох Деда Мороза» (Государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки, Челябинск)

 Лучшая мужская роль второго плана – заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов за роль пирата Лапундера в спектакле «Сокровища главного

волшебника», Государственный драматический театр «Омнибус», Златоуст

За лучшее воплощение традиций новогоднего драматического спектакля – режиссёр Борис Горбачевский за спектакль «Сокровища главного волшебника», Государственный драматический театр «Омнибус», Златоуст

 Лучший дуэтМария Менщикова и Виталий Лой за роли Марты и

Фридриха в спектакле «Барон Мюнгхаузен. Приключения продолжаются»,

Театр оперы и балета, Магнитогорск

 Лучшая роль в спектакле театра кукол – заслуженный артист РФ Дмитрий Никифоров за роль Бабы Яги в спектакле «Как в Новый год Баба Яга готовила переворот», Театр куклы и актёра «Буратино», Магнитогорск

 Лучшая работа видеохудожникаСветлана Степанова и Демьян Андреев за спектакль «Серебряное копытце» (Драматический театр им. А. С.

Пушкина, Магнитогорск)

 Лучшая работа с куклой в драматическом спектаклеЕкатерина Галаева и Евгения Елагина в спектакле «Серебряное копытце» (Драматический театр им. А. С. Пушкина, Магнитогорск)

 Диплом за участие – Молодёжный театр, Челябинск за спектакль «Сказы

медной горы»

 Диплом за участие – Государственный академический театр драмы имени

Наума Орлова, Челябинск за спектакль «Снежная королева»

 Диплом за участие – Челябинская государственная филармония,

Государственный ансамбль танца «Урал» за спектакль «Волшебная лампа Алладина».

 И ещё три подарка от жюри – директору Дома актёра Людмиле Шитовой («За тигриную хватку в проведении фестиваля»), директору концертного зала Челябинской филармонии Татьяне Лясковской («За сказочное творчество») и актрисе Челябинского театра «Скарабей» Марине Василенко («За роль прекрасной Золушки»).

Лауреатам и призёрам были вручены дипломы, букеты, коробки конфет и игрушечные символы года  - тигрята.

Автор:  Людмила Фёдорова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.01.2022 02:58

Анонсы событий и мероприятий на выходные

14.01.2022 20:04

«Белый журавлик» из Челябинска выиграл президентский грант

14.01.2022 20:01

Умерла Анастасия Вознесенская, актриса и вдова актёра Андрея Мягкова

14.01.2022 19:17

Ситуация на ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» взята властями на контроль

14.01.2022 15:51

Челябинка отдала свои накопления мошеннику

14.01.2022 14:48

Челябинская область вошла в число 25 регионов России по успешной реализации программы по развитию сельских территорий

14.01.2022 14:26

Южноуральские полицейские помогли водителю и пассажирам, которые замерзали на трассе

14.01.2022 13:42

Правительство отложило рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах

14.01.2022 13:19

Лавиноопасный склон в Ашинском районе набрал критический вес

14.01.2022 13:17

Осужденные из Челябинска покорили жюри Дельфийского чемпионата

14.01.2022 13:15

Дебюты в балете «Пахита» Челябинского оперного

14.01.2022 13:12

В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч

14.01.2022 12:17

Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов

14.01.2022 11:45

Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь

14.01.2022 11:28

В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды

14.01.2022 11:27

Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов

14.01.2022 11:19

В Челябинской области стартует программа «Земский тренер»

14.01.2022 10:36

В Златоусте пожарные спасли девять детей

14.01.2022 10:19

Обе команды «Динамо-Уралочки» победно начали третий тур чемпионата России по водному поло

13.01.2022 22:32

Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено

13.01.2022 21:50

Ковровая плитка: мягкое покрытие с расширенными возможностями

13.01.2022 21:45

Сбер переводит половину сотрудников на удалёнку

13.01.2022 21:43

В Госдуме предложили оплачивать «внеурочное взаимодействие с начальством»

13.01.2022 21:41

За тюнинг автомобиля придётся платить государству

13.01.2022 20:59

НМУ в четырех городах Челябинской области продлены еще на сутки

13.01.2022 20:48

В Челябинской области 14 января ночной мороз, снег и резкое падение давления

13.01.2022 20:19

Анонсы событий и мероприятий на 14 января

13.01.2022 19:48

Михеевский ГОК почти вдвое увеличил запасы меди

13.01.2022 17:33

Водитель из Кусинского района осужден за взятку сотруднику ГИБДД

13.01.2022 17:32

Предпринимателя из Челябинска ждет суд из-за опасного батута

13.01.2022 17:28

На новогодних каникулах южноуральцы предпочли активно отдыхать,а не лежать на диване

13.01.2022 17:03

ММК внедряет цифровые новации для аттестации продукции

13.01.2022 16:28

QR-код для подростков пока вводить не планируют

13.01.2022 16:01

Как Васильев день проведешь, таким и весь год будет