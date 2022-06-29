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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске второго июля - в 22-ю годовщину со дня трагедии в Аргуне, когда погибли 25 сотрудник
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29.06.2022

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют изъеденные коррозией тепловые сети
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29.06.2022

Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске
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Предпремьерный показ «Булок» (16+) с Кристиной Асмус пройдет в «Синема Парк «Горки

Предпремьерный показ комедии «Булки» (16+) с Кристиной Асмус в главной роли состоится в челябинском кинотеатре «Синема Парк «Горки» в следующую среду, 6 июля. А 7 июля компания «Каропрокат» выпустит мотивационную комедию на широкие экраны.

По сюжету Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

Съемки фильма стартовали в 2020 году накануне Международного женского дня на острове Шри-Ланка. Но через неделю были приостановлен из-за внезапно нагрянувшей пандемии и группа улетела в Россию. Съемки возобновились только летом 2021 года. Вернуться на остров было непросто. Помимо бесконечных тестов, получения виз, сложного и долгого перелета, еще одним неожиданным препятствием, поставившим под угрозу весь съемочный процесс, стала травма Кристины Асмус. Незадолго до вылета актриса повредила ногу, но приняла решение не сдаваться и лететь.

Когда казалось, что все трудности уже позади, исполнитель одной из главных ролей Васант Балан, родившийся в Индии, но являющийся гражданином России, не смог получить визу, так как на Шри-Ланке временно действовал режим, запрещающий индусам въезжать на остров. Отменить съемку было невозможно, поэтому актер все-таки полетел на остров. Пока он был в самолете вопрос выдачи визы решался на уровне Министерства культуры и Министерства иностранных дел Шри-Ланки. В страну его впустили, но понадобилось еще двое суток, чтобы актер смог присоединиться к съемочной группе.

Но и на этом приключения актеров и создателей «Булок» не закончились. Съемочный процесс затрудняли сложные режимные условия: в стране был локдаун, группа жила в изолированном отеле, передвигаться по улице можно было только на спецтранспорте по согласованному маршруту и в согласованные локации.

Но никакие трудности команду не испугали, а наоборот объединили.

«Мы работали над фильмом в непростых условиях! Практически без остановки шли тропическими дожди, а в стране был полный локдаун. Вся группа жила в bio bubble – изолированном отеле, который открыли специально под нас. Весь персонал с ног до головы ходил в защитных костюмах. Маски нужно было носить постоянно, а передвигаться за пределами отеля можно было только на спецтранспорте, по согласованному маршруту и в согласованные локации», – рассказывает креативный продюсер и автор сценария Константин Трофимов.

Долгожданное окончание съемочного периода актеры и создатели картины символично отметили поднятием импровизированного флага на берегу Индийского океана.

Еще одним примечательным событием, поставившим точку в съемочном периоде на острове, стала встреча группы фильма с Министром национального наследия, изобразительного искусства и развития сельского искусства Шри-Ланки Видура Викреманаяка. Создатели фильма и актеры поблагодарили Министра за оказанное содействие в организации съемок и пригласили в Москву на премьеру фильма.

В звездный актерский состав фильма также вошли Борис Дергачев, Марк Богатырев, Арсений Робак, Валентина Мазунина, Юля Топольницкая, Татьяна Орлова, Александр Ревенко.

Режиссером картины, полной экзотики и приключений, выступил Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, авторы сценария и креативные продюсеры Константин Трофимов и Михаил Зубко.

«Булки» – это понятная, смешная мотивационная комедия с хорошим сценарием и прекрасным актёрским ансамблем. Я играю героиню, которая зависима от людей, их мнения и обстоятельств. Но, благодаря непростым жизненным пинкам, с ней происходят удивительные трансформации. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» –  это точно про мою Таню Бабанину! Специально для «Булок» я постригалась. Очень давно хотела это сделать именно для роли и рада, что режиссер фильма Олег Асадулин с удовольствием это принял», – говорит актриса Кристина Асмус.

Олег Асадулин: «Во время съемок фильма Кристина Асмус удивляла нас своим талантом перевоплощения ради роли так, что в этом фильме она стала практически неузнаваема. Образ ее героини получился настолько разноплановый, что можно сказать, она – олицетворение простой среднестатистической современной женщины, которая меняется в процессе развития как своей жизни, так и сюжета фильма. Но несмотря на драматичный образ Кристины, который можно увидеть в трейлере, это самая настоящая комедия, которая привлечет внимание разноплановой аудитории».

 «Комедийный фильм обычно снимается месяца полтора. Но пандемия внесла свои коррективы и в съёмки «Булок». А жертвовать качеством не хотелось, поэтому съёмочный период растянулся почти на 2 года. Съёмки были непростыми – это и 16 часов подряд в зимнем пуховике в 40-градусную жару, и съёмки в купальнике в -2 на улице, погони в тропиках, езда на мопеде, падения в бассейн, драки. Я даже очень сильно отравилась острой пищей на съёмках на острове. Но всё это того стоило. Я уже видела материал и жду-не дождусь, когда его посмотрит зритель. Тем более тема очень злободневная. На мою героиню всю жизнь давила мама, муж, общество –  как одеваться, когда детей, «сиди и не высовывайся» и «главное, чтобы мужчина был доволен». Очень актуальная сейчас повестка», – добавила Кристина Асмус.

Смотрите «Булки» в кино с 7 июля!

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29.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске второго июля - в 22-ю годовщину со дня трагедии в Аргуне, когда погибли 25 сотрудник
29.06.2022

В Челябинске состоится концерт памяти погибших в Аргуне в 2000 году южноуральских правоохранителях
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За неделю ковид оборвал жизни 18 южноуральцев

27.06.2022 11:12

Гроза и град не сумели «отменить» Ильменский фестиваль

27.06.2022 11:06

Наталья Котова заявила о «мокрых» провокациях со стороны «доброжелателей» мэрии

27.06.2022 11:03

Сенатор: Минпросвещения РФ откровенно саботируют исполнение поручения президента

27.06.2022 10:46

Челябинские власти сообщили о масштабном обустройстве трамвайных остановок в этом году

27.06.2022 10:37

Ксензов рассказал о работе над проектом реконструкции привокзальной площади Челябинска

27.06.2022 10:18

В Челябинской области 11,5% исследованных проб воды не соответствует норме

27.06.2022 10:15

На улице Ворошилова в Челябинске могут восстановить двустороннее движение

27.06.2022 09:57

На трассе М-5 в Челябинской области снова столкнулись большегрузы

27.06.2022 09:55

В Челябинской области треть жителей – молодежь в возрасте от 15 до 34 лет

27.06.2022 09:43

Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на разрушение Кировского моста

27.06.2022 09:20

В понедельник в Челябинской области прохладно и ветрено, в горных районах пройдут дожди

27.06.2022 09:15

Центральный район Челябинска украшает более 35 тысяч многолетников

27.06.2022 09:03

В нацпарке «Зигальга» «заправляют» солонцы для сохатых

27.06.2022 00:10

Анонсы событий и мероприятий на 27 июня

26.06.2022 17:41

В ходе военной спецоперации погиб Александр Негребецких из Златоуста

26.06.2022 15:25

На Тургояке прошла всероссийская экологическая акция по защите водных объектов

26.06.2022 15:04

Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной

26.06.2022 14:39

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 20.06.22 по 26.06.22)

26.06.2022 14:25

За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 97, умерло трое

25.06.2022 15:29

Военнопленные ВСУ дали пресс-конференцию

25.06.2022 13:40

В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась

25.06.2022 12:59

В челябинском филиале Военно-воздушной академии и кадетской школе - выпускной

25.06.2022 12:28

Челябинская область отправила команду призывников на Северный флот

25.06.2022 12:23

Посещение врача без стресса для всей семьи

25.06.2022 12:13

Михаил Скоков провел личный прием южноуральцев в региональной приемной президента РФ

25.06.2022 12:07

В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции