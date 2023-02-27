Премьера Омнибуса: Мистика? Нет – Момент истины!

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» с большим успехом прошла премьера спектакля «Рождественская история». Поставил спектакль по пьесе современного белорусского драматурга Влады Ольховской известный челябинский режиссёр, художественный лидер Нового Художественного театра Евгений Гельфонд.

«Перед зрителями, ни на минуту не отпуская их внимание, разыгрывается захватывающая, почти мистическая история,- рассказывает заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова. – Действие происходит в Рождественский сочельник. Семеро путников застряли в заснеженном лесу, потому что на дорогу упала елка и перекрыла им дорогу. Вскоре выясняется, что эти люди связаны друг с другом даже родственными отношениями и появление их здесь не случайно. И то время, которое они проведут вместе, станет для каждого из них своеобразной Голгофой, моментом истины. Каждый одинок в своей боли, в своих проблемах, потому что не научился слышать того, кто рядом».

«Несмотря на некую мистику, это очень человечная история, - рассказывает Евгений Гельфонд, - Главная идея пьесы и спектакля – увидеть божественное в человеке. Соучастие, сопереживание, сострадание помогут героям решить проблемы, которые они у себя не замечали. Любить конкретного человека, а не все человечество, увидеть того, кто рядом, и услышать, понять его – совсем не просто. Но в этом и есть Бог».

Да, именно так и случается, если нет соучастия и взаимопонимания: старшее поколение раздражается, когда дети и внуки выбирают свой путь, который кажется им неправильным; человек оказывается один на один со своей болью, потому что не видит выхода; безобидная шутка или дурацкое видео, выложенное в интернет, может лишить человека доброго имени…

Спектакль увлекает и интригует с первой минуты, а лаконичные, штрихообразные декорации зимнего леса точно передают атмосферу происходящего. Но самое главное в этом спектакле - он дает надежду. Как бы трудно в жизни не приходится, всегда есть выход. Надо только увидеть и услышать человека, который рядом.

Вместе с Евгением Гельфондом в создании премьерного спектакля участвовали художник – постановщик, главный художник Нового Художественного театра Елена Гаева, хореограф Виктория Пестова. И артисты: Анна Гараева, заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, Анна Якушева, Александр Якунин, Мария Лозунова, Никита Безруков, Александр Кузнецов.