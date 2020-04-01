Прокуратура требует, чтобы чиновники отремонтировали здание Пассажа братьев Яушевых

Прокуратура Троицка (Челябинская область) добивается сохранения объекта культурного наследия - Пассажа братьев Яушевых. Зданию требуется консервация, ремонт, реставрация и его приспособление для современного использования.

Прокуратурой Троицка с привлечением специалистов Росимущества, государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, краеведческого музея, управления культуры, проведена проверка исполнения законодательства об охране объекта культурного наследия - здания Пассажа братьев Яушевых.

Установлено, что объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии: наблюдаются грибковые образования, локальные разрушения штукатурного слоя до кирпичной кладки, отслоения окрасочного слоя, имеются повреждения кровельного покрытия, частично отсутствует остекление, в подвале необходима откачка воды.

"Собственником Пассажа Яушевых является Российская Федерация, от имени собственника здания на территории Челябинской области выступает Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях. До настоящего времени меры по сохранности объекта культурного наследия не приняты, реконструкция объекта, мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего разрушение объекта, не проводятся, поддержание здания в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии не осуществляется", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурор обратился в суд с требованиями обязать межрегиональное территориальное управление Росимущества принять меры, направленные на обеспечение сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта для современного использования, а также заключить договор охраны объекта.

Напомним, купеческая династия Яушевых, основанная Гайсой Яушевым, осела в Троицке в первой половине XIX века. Фирма Яушевых занималась торговлей между Россией и Средней Азией, владела мыловаренным и кожевенным заводами, хлопковыми и чайными плантациями, паровыми мельницами и золотыми приисками. Помимо пассажа в Троицке Яушевы владели пассажами в Челябинске, Кустанае, Ташкенте и магазинами в ряде других городов.

Здание Пассажа в Троицке строилось в 1908—1910 годы. В 1917 году оно было занято интернациональным батальоном, а чуть позже здесь расположился военный склад 17-го Уральского полка. В июне 1918 года, когда Троицк был взят белогвардейцами, в здании Пассажа был организован военный склад. Склад охранялся взводом, сформированным из пленных солдат австро-венгерской армии, которые в один день перешли на сторону красных. В течение пяти дней за склад шли ожесточенные бои, почти весь личный состав взвода погиб. В 1957 году в память об этих событиях на фасаде была установлена мемориальная доска.

С 1943 по 2015 годы в здании пассажа располагался цех электромеханического завода — предприятия по производству теплообменных аппаратов.

Когда завод освободил здание, и оно было отключено от электро-, тепло- и водоснабжения. Из-за этого в подвале здания начали скапливаться грунтовые воды, которые ранее откачивали насосы завода. Возникла опасность разрушения здания.

Фото: Прокуратура Челябинской области