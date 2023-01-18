18.01.2023
Медведи в зоопарке вышли из спячки
18.01.2023
Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год
18.01.2023
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» останется в СИЗО
17.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)
17.01.2023
Сотрудники ГИБДД попались на получении взятки от пьяного водителя
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год
А электронная версия Календаря доступна всем в Уральской электронной библиотеке
02.01.2023
Новогодние каникулы вместе с челябинской Публичкой
23.06.2022
Южноуральцев приглашают на выставку, посвященную слепоглухим людям
29.03.2022
«Царь-освободитель» и «Вестник Европы»: отец Игорь Шестаков подарил Публичке раритетные книги
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023