Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год

Презентация ежегодного издания «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» пройдет 26 января в Публичной библиотеке. А электронная версия календаря уже доступна в Уральской электронной библиотеке (на портале ЧОУНБ).

«“Календарь знаменательных и памятных дат” – старейший издательский проект Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Его история началась в 1962 г., – отмечает директор Публичной библиотеки Наталья Диская. – Каждый год отдел краеведения, совместно с историками, краеведами, журналистами, библиотекарями, писателями и поэтами нашего региона готовят уникальный сборник, посвященный всем юбилейным событиям и юбилярам года».

В хронике издания этого года – 507 дат, связанных с природой, историей, политикой, экономикой и культурой Южного Урала. А 28 статей подробно рассказывают о наиболее интересных объектах, событиях и персонах. Это звезды хоккея (Виктор Шувалов и Валерий Белоусов) и легендарные ученые: физик-ядерщик Игорь Курчатов, фольклорист Александр Лазарев и библиотековед Борис Уткин. Кроме того, юбилярами года стали Челябинский тракторный завод, областная пионерская организация, город Миасс, Государственный исторический музей Южного Урала, Национальный парк «Зюраткуль» и многие другие.

На основе всех выпусков краеведческого ежегодника в Публичной библиотеке создается уникальный электронный сетевой ресурс – фактографическая база данных.

Пользователь может самостоятельно сформировать календарь юбилейных дат по теме, году или собрать материал по принципу «один день в истории Челябинской области».