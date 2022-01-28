Публичная библиотека презентовала календарь знаменательных дат на 2022 год

Челябинская областная публичная библиотека вчера, 27 января, презентовала календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год, ставший брендом библиотеки. Ежегодно он информирует читателей о самых значимых юбилеях в истории региона. А в нынешнем году и сам краеведческий сборник отмечает 60-летие.

На обложке календаря – один из юбиляров года, Челябинский государственный камерный оркестр «Классика». Это уникальная фотография (автор – Даниил Рабовский) из архивов Челябинской государственной филармонии, которая также отмечает круглую дату – 1 января исполнилось 85 лет со дня создания учреждения культуры.

«60-й выпуск календаря впервые в истории вышел в твердом переплете. Он богато иллюстрирован: в этом году мы вернулись к оформлению статей чёрно-белыми фотографиями, а на цветных вклейках можно увидеть картины местных художников. Это, без преувеличения, превосходное подарочное издание, за что большое спасибо издательству “Абрис”», – отмечает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

Всего в хронике ежегодника содержится 375 дат, связанных с природой, историей, политикой, экономикой и культурой Южного Урала. 28 статей подробно рассказывают о наиболее интересных событиях и малоизученных объектах, о предприятиях и людях, которые делали и продолжают делать знаменитой Челябинскую область.

Тираж печатной книги небольшой, но ознакомиться со всеми знаменательными датами Челябинской области в 2022 можно на сайте областной универсальной научной библиотеки https://chelreglib.ru/ru/

Первая презентация календаря состоялась в Концертном зале им. Прокофьева, так как уже не первый год у составителей календаря существует традиция - проводить первую презентацию в формате "Юбиляр у юбиляра".