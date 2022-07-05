Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на «свадебную» фотовыставку

В Центральной библиотеке имени Пушкина в Челябинске открылась фотовыставка «Свадьба: история и современность», приуроченная ко Дню любви, семьи и верности.

Выставка предоставлена Государственным историческим музеем Южного Урала, сообщает управление культуры.

Экспозиция представляет собой ретроспективный взгляд на историю бракосочетаний, торжество рождения молодой семьи.

Информационные стенды рассказывают о первых русских досвадебных обрядах – таких, как сватовство, смотрины, рукобитье, девичник, а также о свадебных традициях.

Особое внимание уделено свадьбе в ХХ веке. Показана эволюция образа и наряда жениха и невесты.

Экспозиция в летнем саду библиотеки включает в себя исторические семейные моменты – от архивных свадебных черно-белых снимков до шедевров южноуральских фотографов, среди которых Александр Тепляков, Анжела Усманова, Юлия Боровикова.