Что ждет челябинцев в Библионочь после "перезагрузки" Пушкинки

В Чедябинской Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 27 мая в рамках всероссийской акции «Библионочь-2023» решили пройти полную перезагрузку и прдемонситировать ее гостям. В течение 5 часов участников ждут лекции, квизы, игры, квесты и более 10 мастер-классов: по рисованию, скорочтению, декоративно-прикладному творчеству, ментальной арифметике, танцам…

Итак, на Библионочи в Пушкинке участники смогут:

Узнать «Как открыть свой клуб и не закрыть его через месяц»

Агния Вязовская, руководитель Клуба читательского мастерства «Читалка», поделится многолетним опытом организации успешного книжного клуба, даст подсказки модераторам как организовать клуб, инструменты, которые сплачивают коллектив, создают каркас дружного сообщества, раскроет на личных кейсах, что сработало в пятилетней организации клуба и сотен мероприятий, а что нет. Участники смогут задать бизнесовые вопросы и выиграть новинку от крупнейшего издательства Эксмо. Регистрация

Узнать, чему учат в Литературной мастерской Сергея Лукьяненко

Писатель, автор-исполнитель Андрей Ядрышников поделится впечатлениями об участии в первой Литературной мастерской Сергея Лукьяненко – недельном семинаре, посвященном проблемам развития российской фантастики, расскажет о выпущенных книгах, о новой повести «Чоба Би СиСиСиПи» про перемещения во времени, выбранной для киноадаптации, а также исполнит песни собственного сочинения.

Первыми увидеть фото из дизайн-проекта обновления библиотеки

Гости «Библионочи» первыми увидят фотографии будущих обновленных залов, смогут предложить свои идеи по развитию проектной деятельности библиотеки и получить возможность стать почетным гостем на торжественном открытии библиотеки после ремонта в рамках регионального проекта «Культурная среда» в конце 2023 года.

Проверить знания на выставках-тренажерах

Историко-литературный ликбез «Хочу все знать!» откроется историко-познавательной игрой «Мой лучший урок вчера, сегодня, завтра». Книжно-иллюстративные тренажеры помогут раскрыть образы учителя и наставника в культуре, великих русских и их дела, факты о юбиляре года, певце купечества А. Островском и «Вспомнить все!» или «Галопом по литературам всех стран и континентов».

Посмотреть сценическую притчу и песочный спектакль

Студенческий театр «Профиль» представит сценическую притчу «У ковчега в восемь», созданную по одноименной пьесе Ульриха Хуба. Спектакль даёт ответы на важнейшие вопросы тысячелетия: Как быть, если на вечер запланирован всемирный потоп, а на ковчег пускают только по двое представителей от каждого вида, а вас, как минимум, трое? Что делать: спасти себя или дружбу? Если ответ очевиден, то как пронести на борт ковчега третьего пингвина?.. «У ковчега в восемь» – это добрая история, где-то смешная, где-то поучительная, а где-то совсем нелепая.

Детский Театр песка и теней «Скарабей» покажет песочный спектакль «Боевые танки» – о том, как маленькими руками детей, наряду с взрослыми, ковалась Великая победа. Спектакль основан на реальных исторических фактах.

Посетить творческие мастер-классы

На мастер-классе по методике профессора Владимира Проппа каждый участник сможет открыть в себе талант сочинительства и составить авторскую сказку. Педагоги школы скорочтения, развития интеллекта и памяти «Schoolford» научат читать абзацами, а не словами, видеть текст целиком, автоматически выделять главную мысль и запоминать навсегда.

Гости Библионочи смогут почувствовать себя настоящими художниками. мастер-класс по рисованию акварелью «Березовая роща на закате: рисуем хитрым способом» проведет руководитель изостудии «Шедевр» Сергей Доронин. Под руководством педагога Виктории Окуневой, руководителя частной художественной школы «V’art», участники изготовят своими руками картинки-аппликации с природными пейзажами, а также книжные закладки на память. На мастер-классе по иллюстрации от арт-студии «Гнездо» участники создадут своими руками открытку «Мотылёк» под руководством художника-декоратора Людмилы Чирковой, одного из авторов новой художественной выставки «Пугающая и нежная живая природа».

Как научиться считать в уме быстрее, чем на калькуляторе? Что такое абакус? На эти и другие вопросы ответит Юлия Узинцова, член международной ассоциации ментальной арифметики UAMAP, педагог Центра интеллектуального развития «Арифметик» в рамках мастер-класса по ментальной арифметике. Ментальная арифметика – это способ развития детского интеллекта с помощью быстрого счета в уме. Ментальная арифметика развивает воображение и креативность, помогает комплексно развивать интеллектуальные способности. Моментальный устный счет – приятное дополнение. Мастер-класс будет полезен как детям, так и взрослым.

Для ценителей экологичного образа жизни состоятся два мастер-класса от проекта «Вещеворот». На первом участников научат вязать крючком коврики из старых вещей. Такие коврики прекрасно подойдут для ванной комнаты, станут настоящим украшением прихожей. И при этом старые, отслужившие свой срок вещи не попадут на свалку, а в новом виде еще долгое время послужат владельцу. На втором мастер-классе предложат сделать оригинальные поделки из пуговиц своими руками.

Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска предложит мастер-класс «Ткачество»: по созданию изящного браслета из ниток. А в молодежном отделе поделятся секретами плетения фенечек.

Заглянуть на Арт-тусовку

В одной общей художественной экспозиции «Искусство молодости» с картинами студентов Челябинского социально-профессионального колледжа «Сфера» органично соединились разные техники изобразительного искусства: графика, акварель, коллаж. В течение Библионочи посетителей ждут экскурсии по выставке и живое общение с молодыми художниками.

Маленьких гостей будут ждать игры и тематический аквагрим от школы «Аквагрим профи».

Побродить по наукам

Погрузиться в мир философии поможет Леонид Мебель, философ, психолог, руководитель культурного центра «Новый Акрополь». В программе «Философские мотивы: история и современность»: беседы о книгах, викторины, розыгрыши призов.

Увлекательное путешествие в формате квеста «Хождение по наукам» поможет окунуться в мир оздоровительного цигуна, проверить свою внимательность и остроту реакции в игре «Доббль», собрать экспресс-кофе, не покидая стены библиотеки посетить уникальные достопримечательности России: Соловецкие острова, Иволгинский дацан в республике Бурятия, Калининградский кафедральный собор, где захоронен Иммануил Кант, и многие другие.

Поиграть в мафию и настолки

«Мафия» – интеллектуальная пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом. Весьма эмоциональная, построенная на общении и постоянном обсуждении. Во время игры вас будут пытаться обмануть, будут подозревать и пытаться уличить во лжи. Чтобы победить, придется использовать все свои ораторские навыки и умение разбираться в людях и фактах.

Любителей интерактивных игр ждут схема-игра «Город литературных героев», игра-раскопки «Слово-за-слово», стилевая игра «Забытое в реальном мире» и ролевая игра «Мечты о прошлом» в жанре ретро-футуризма.

Какая Библионочь без настолок? В течение всего вечера вас ждет увлекательная игротека от клуба «Карты, кубик, два стола» и магазина настольных игр Hobby Games. Организаторы подготовили веселые игры для всей семьи, игры для двоих и для большой компании, логические настолки, экономические стратегии и развивающие игры для самых маленьких. Приглашенный игромастер объяснит все тонкости игр и составит компанию.

Долгожданным событием станет презентация настольной краеведческой игры «Челябинск» по мотивам широко известной классической игры «Монополия», посвященной Челябинску периода 1892-1917 гг. Игра помогает познакомиться с «золотым веком» старой купеческой Челябы. Участники могут посетить более 30 исторических мест Челябинска, приобрести землю и построить свой торговый пассаж, купить нереально дорогой автомобиль или провести несколько ходов в челябинской тюрьме по примеру известного уральского краеведа Виктора Весновского.

Увидеть «Достоевского в Голливуде»

На Библионочи будет показана одна из самых ранних экранизаций романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», созданная в Голливуде в 1935 году эмигрировавшим из Австрии режиссером Джозефом фон Штернбергом – тем, кто открыл миру великую Марлен Дитрих. Ведущий показа – Светлана Ветрова, сотрудник Киноцентра им. Леонида Оболенского, автор и ведущий семинаров по кинематографу и анимации. Просмотр и обсуждение фильма обогатит представление об известном литературном сюжете и об историческом времени, формирующем в итоге нашу культуру.

Посетить кинологический кабачок «12 стульев»

Здесь можно будет познакомиться с кинологами и их питомцами, поучаствовать в викторинах и получить профессиональные ответы на все вопросы. Приглашенные гости кабачка: преподаватель факультета кинологии Любовь Самохужина расскажет о разнообразии пород собак, кинолог Екатерина Тетерина – о собаках голых пород, а владелец собак породы американский голый терьер Ангелина Михайленко познакомит присутствующих со своими питомцами.

Зарядиться музыкальным настроением

Участникам Библионочи точно не даст заскучать шоумен, руководитель проекта «Караоке QUIZ» Александр Кубышкин, который специально к событию приготовил новый авторский квиз.

В концерте «Весна. Перезагрузка» слушателей ожидает лирическая перезагрузка любви в музыкальном воплощении творческого коллектива вокалистов ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. В программе прозвучат арии из опер и оперетт И. Кальмана, Ж. Оффенбаха, Ю. Милютина, произведения А. С. Даргомыжского, М. И. Глинки, Р. Шумана, Л. Денца, А. Дюбюка, романсы и русские народные песни. Художественный руководитель Елена Хлопцова, концертмейстер Эльвира Мирасова.

Музыкальным украшением станет выступление квартета из Анголы – студентов ЧГИК.

Потанцевать!

Праздничным элементом вечера станет танцевальный мастер-класс «XX век – начало» от студии исторического танца «Гаттака». А в молодежном отделе вспомнят яркие музыкальные хиты 2000-х на дискотеке «Верните мне мой…».

За имзенениями в программе и новыми анонсами можно следить в группе библиотеки в ВК.