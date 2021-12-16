Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»

Челябинская Пушкинская библиотека откроет Год народного искусства презентацией выставки «Уральское чаепитие: эпоха на блюдце», которая состоится в храме знаний21-го декабря в 15 часов.

На открытии выставки ее посетители встретятся с известным художником Еленой Щетинкиной, уникальной мастерицей лоскутного шитья Татьяной Бердниковой, увидят оригинальное дефиле театра моды колледжа «Сфера», познакомятся с уникальными книжными изданиями и экспонатами из личных коллекций.

Как отмечают в библиотеке, русский фарфор – одна из визитных карточек России. А история русского фарфора – одна из интереснейших страниц русского искусства. На выставке представлены книги и альбомы по истории русского фарфора с 1774-го года. В них можно увидеть музейные коллекции старинного русского фарфора, найти сведения о фарфоровых мануфактурах России, о множестве частных заводов, выпускавших фарфор, узнать о том, как появился агитационный советский фарфор, который на мировых аукционах продается по фантастическим ценам.

Главным украшением выставки стали авторские работы главного художника Южноуральского фарфорового завода Владимира Орлова, чье творчество и судьба тесно связаны с судьбой этого предприятия. Южноуральский фарфоровый завод стал первым, самым крупным заводом по выпуску хозяйственного фарфора в Уральском регионе.

В уральском производстве соединились две традиционные школы: северорусская новгородская и ярославская и южнорусская украинская, а также традиции кузнецовского и поповского фарфора.

В результате возник оригинальный и узнаваемый стиль. Во многом это заслуга скульпторов и художников, в разное время работавших на предприятии, в том числе Владимира Орлова, работавшего главным художником Южноуральского завода до 1979-го года, и знаменитой художницы Елены Щетинкиной, сменившей его на этом посту.

Сегодня завода больше нет, южноуральский фарфор стал частью истории. Но жители Южного Урала помнят качественную и красивую фарфоровую посуду, выпускавшуюся в Южноуральске, и почти в каждой семье обязательно найдется чашка, пиала или чайник с маркой «ЮФЗ».

Пить чай из фарфоровой посуды очень приятно, тем более что в России чаепитие – это не просто рутинное поглощение напитка. Наслаждение каждым мигом, волнующее событие – вот что такое русское чаепитие, которое всегда было неотъемлемой и важной составляющей жизни России и одной из национальных традиций.

Русское чаепитие – это целая культура беседы, выбора посуды, сервировки стола и подаваемых угощений, это свои обычаи и традиции, которые складывались веками через опыт и воспоминания поколений. Русские художники часто в своих картинах изображали чаепитие представителей самых разных сословий: дворянское чаепитие на даче, купеческое - в саду, простонародное - в трактире. Альбомы с репродукциями таких картин представлены на выставке в Пушкинке.

Праздничный вид выставке придают экспонаты из личных коллекций сотрудников библиотеки – миниатюрные копии чайников и самоваров.

А еще посетители выставки смогут убедиться, что самовары бывают не только медные, а чашки не только фарфоровые, но и текстильные. Руками молодых мастериц из колледжа «Сфера» создан удивительный текстильный самовар с чайной парой. Золотые руки уральских рукодельниц придали выставке особенный колорит.

Центральная библиотека имени Пушкина приглашает на «Уральское чаепитие» всех желающих (улица Коммуны, 69, зал социально-гуманитарной литературы). Телефон: 264-75-19.