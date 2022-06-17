Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

В Челябинске 23 июня, в 19 часов, в Челябинском институте культуры состоится концерт «Ликуйте» творческого союза «Дивьяроса». Они исполнят те самые песни, что звучат перед спектаклями театра «НитьЯ».

«Мы приглашаем Вас на этот творческий вечер двух замечательных музыкантов и певцов Виталия и Антонины Сколовых, счастливой семейной пары, людей, влюбленных в эту жизнь и передающих свою влюбленность через звук! Их песни окрыляют, вдохновляют, помогают соприкоснуться с самыми тонкими и порой недоступными нашему сознанию струнами нашей Души, делают нас тоньше, чище, ярче, пробуждают любовь в наших сердцах!», – говорят организаторы.

Этот вечер принесет радость и вдохновение абсолютно всем. И молодым, и людям зрелого возраста, и детям. Каждый найдет в этих звуках свою песню – песню своей любви к этой жизни!

Билеты можно заказать на сайте.