«Родной ЧелябинSQ» побывал в театре оперы и балета

Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки стал локацией исторического квеста «Родной ЧелябинSQ». Организаторами этой необычной экскурсии выступили молодые активисты Челябинска.

Квест «Родной ЧелябинSQ» является уникальной интерактивной программой, которая знакомит юных жителей столицы Южного Урала с историей родного края. Участники узнают о развитии культуры, социальной сферы и экономики через посещение важнейших центров притяжения челябинцев. В рамках квеста школьники из общеобразовательных учреждений знакомятся с Театром драмы имени Наума Орлова, Государственным историческим музеем Южного Урала, Камерным театром, Челябинской областной универсальной научной библиотекой. Одной из площадок квеста стал Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки – ключевое учреждение культуры Южного Урала.

«В этот раз получилось порассуждать с участниками о смысле изучения краеведения, ребята с большим удовольствием прогулялись по центру Челябинска, узнали о его развитии и ответили на все вопросы игры-квиза. Мы продолжаем проводить нашу программу для юных южноуральцев, ведь уверены, что знать историю своего края должен каждый», – отметила Екатерина Прилепо, руководитель проекта «Родной ЧелябинSQ».

Проект существует уже второй год. Его поддерживает Фонд правовых инноваций, Дворец пионеров и школьников имени Н. К. Крупской, культурные и социальные учреждения Челябинской области.

Следующий исторический квест «Родной ЧелябинSQ» состоится 27 февраля.