«Рождественские истории» для «Омнибуса» от режиссёра НХТ

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» готовится к выпуску очередная премьера. Постановку спектакля «Рождественская история» по пьесе молодого белорусского драматурга Влады Ольховской осуществляет известный челябинский режиссёр, художественный лидер Нового Художественного театра Евгений Гельфонд. Премьера состоится 24 февраля на большой сцене.

В незатейливый сюжет пьесы вплетена вполне правдоподобная мистика: семеро путешественников застряли в заснеженном лесу, потому что на дорогу упала елка. И где же здесь мистика? Во-первых, все произошло в рождественский сочельник, а во-вторых и главных, вскоре выяснилось, что эти люди связаны друг с другом, и появление каждого из них здесь не случайно…

«Несмотря на мистический антураж, это очень человечная история, - рассказывает Евгений Михайлович. - Главная идея пьесы и спектакля – увидеть божественное в человеке. Соучастие, сопереживание, сострадание помогут героям решить проблемы, которые они у себя не замечали. Здесь и есть бог. Хочу акцентировать: любить конкретного человека, а не все человечество…Порой это совсем непросто: увидеть того, кто рядом, и услышать, понять его... В «Омнибусе» мне хорошо работается, здесь замечательная труппа, актеры воспринимают историю очень тонко».

Сценографический образ спектакля создаёт художник-постановщик Челябинского Нового Художественного театра Елена Гаева. Он весь пронизан темой Рождества: над заснеженным лесом, над судьбами героев – абрис елочной игрушки, большого стеклянного шара. Словно сказка для взрослых с напоминанием о том, что нужно бережно относиться к чувствам, к самой жизни, в которой настолько всё хрупко.

Хореограф спектакля – Виктория Пестова.

В спектакле заняты артисты: Анна Гараева, заслуженный артист РФ.

Вячеслав Борисов, Анна Якушева, Александр Якунин, Мария Лозунова, Никита Безруков, Александр Кузнецов.

Златоустовский «Омнибус» и Челябинский НХТ связывают давние творческие контакты. Театралам памятен их обмен спектаклями. Златоустовские зрители с восторгом принимали ведущего актёра НХТ Александра Майера на первом областном фестивале театральных уроков «Приглашение в театр». Тогда он буквально покорил публику и особенно молодёжь поэтическим спектаклем о жизни и творчестве Сергея Есенина «О верю, верю, счастье есть!» А на предстоящем X международном фестивале-лаборатории «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА», который НХТ открывает 27 февраля, в его афише есть моноспектакль «Марина» (о жизни и творчестве Марины Цветаевой) в исполнении ведущей актрисы «Омнибуса» Виктории Фроловой.