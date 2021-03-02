С любовью о Челябинске – выставка «Мой город» в галерее «Гармония»

Завтра, 3 марта, в Челябинске, в фойе Концертного зала имени С.Прокофьева галерея «Гармония» представит зрителям новую экспозицию. Персональная выставка акварелей челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского называется «Мой город». Об этом корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сообщила пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова.

Серию городских пейзажей автор посвящает Челябинску, которому в этом году исполнится 285 лет. Михаил родился, вырос и учился в Челябинске, окончил художественное училище. Своим землякам - поклонникам изобразительного искусства - он запомнился по персональным выставкам в галереях «Каменный пояс» и «Гармония».

Одно время художник занимался дизайном интерьеров в Тюмени, Ханты-Мансийске, Сочи, Петербурге. В Москве работал художником-постановщиком, оформлял частные и общественные интерьеры. Но в 2018 году вернулся домой и решил нарисовать самые красивые и исторически значимые места родного города. Так появилась серия его замечательных акварелей с изображением городских пейзажей, которые сложно отличить от фотоизображений.

«Я учился в 10-й школе искусств, - вспоминает художник, - После уроков возвращался домой мимо театра оперы и балета. Наша семья жила в самом центре города, я любил гулять среди монументальных зданий советской эпохи. И мне, спустя какое-то время, захотелось все это запечатлеть, нарисовать, оставить на память своим землякам».

По словам арт-директора галереи «Гармония», художницы Татьяны Волковой-Гафуровой, представленные на выставке акварели можно без преувеличения назвать ювелирными.

«Михаил глубокий художник, его акварели нестандартны. Каждая из картин пишется чуть ли не по месяцу. – рассказывает Татьяна Волкова-Гафурова. - Это очень скрупулезный и серьезный труд. Чтобы оценить его в полной мере, нужно увидеть акварели вживую - когда просматриваешь их на дисплее компьютера или телефона, картины действительно на первый взгляд сложно отличить от фотографий. И, что интересно: талантлив Михаил не только в живописи. Он пишет сказки для детей и взрослых, иллюстрирует книги, профессионально занимается музыкой… Я очень хотела показать челябинцам его работы, потому что это большая редкость, когда художник с такой любовью пишет свой город. И не просто пишет, а, любуясь им, даёт зрителям возможность увидеть его красоту, которую мы не замечаем в повседневности».

Персональная выставка Михаила Воронова «Мой Челябинск», на которой представлено около 30 полотен, начнёт работать с 3 марта и продлится месяц. Вход на презентацию экспозиции 3 марта (в 18-30) свободный.