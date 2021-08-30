С первого сентября начнет действовать «Пушкинская карта» для молодых россиян

С первого сентября в России по инициативе президента Владимира Путина стартует новая культурная программа «Пушкинская карта». С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы.

«Пушкинская карта» (специальная банковская карта) будут выпускаться в двух видах: пластиковый вариант и электронный.

В 2021 году на каждую «Пушкинскую карту» государство зачислит по три тысячи рублей. На первом этапе программы на эти цели выделено 3,9 миллиарда рублей, Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. В следующем году сумму планируют увеличить.

«Пушкинской картой» можно будет расплачиваться только при покупке билетов исключительно на мероприятия культурного просвещения, к которым относятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и прочее. Более 800 организаций войдут в программу с сентября 2021 года. Пока по Пушкинской карте нельзя будет приобрести книги, фильмы.

Подать заявку на оформление карты можно будет с первого сентября в личном кабинете на портале госуслуг (приложение «Госуслуги.Культура»). В этом же приложении будет доступен список мероприятий, билеты на которые можно оплатить данной картой. Также ознакомиться с полной афишей мероприятий можно будет на портале «Культура.РФ».

Получить пластиковый вариант карты можно в любом отделении Почта Банка.

«Также в области внеучебной деятельности есть большая программа по организации различных мероприятий, в том числе театральных конкурсов среди школьников, - рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе VII Общероссийского родительского собрания. - Советники директоров школ по воспитанию, которые прошли обучение на базе «Артека», будут вовлекать детей в позитивную повестку и работать вместе с родителями».