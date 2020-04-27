Сегодня для вас играют Дмитрий Перевертень и Андрей Лето

Сегодня для вас звучат бандура (Дмитрий Перевертень и пантам (ханг/хэндпан) (Андрей Лето) - музыка старины в сочетании с космическими вибрациями инструмента, рождённого в 2000 году.

Дмитрий Перевертень

- новатор, использующий уникальные авторские техники игры и настройки инструмента. Лауреат всероссийских и международных конкурсов по классической гитаре. Фламенкист и автор техник свободной потоковой импровизации. Известный рок-музыкант.

Создатель образовательного арт-проекта "Школа Живого Звука / DLA".

Композитор, автор музыки к документальным и художественным фильмам, сериалам.

Лидер и основатель музыкальных групп "DanceLayersoftheAtmosphere", "SALVADOR".

Автор методики раскрытия природного вокала.

Андрей Лето (Jatamansi) - музыкант-путешественник, известен по выступлениям в России, Украине, Беларуси, Гонконге и Индии. В частности, участием в фестивалях ChillOutPlanet, Квамманга, Белый Шум, Небо и Земля, Systo, MoscowHangOut, UFO HangFest, FirstIndianHandpanFest (Goa).

Сейчас Андрей занимается проектом PantamStudio в Санкт-Петербурге.

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