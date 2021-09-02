Сергей Жигунов рассказал челябинцам о своей вере во все новое

Челябинск посетил яркий и талантливый Сергей Жигунов – актер, продюсер, режиссер, а с недавнего времени еще и советник по вопросам культуры лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева.

В столице Южного Урала главный гардемарин страны провел творческий вечер, на котором рассказал челябинцам о своем творческом пути, поделился интересными историями из жизни, связанными с кинематографом, вспомнил свой давний приезд в Челябинск в компании с легендарной Людмилой Гурченко, констатировав, что за прошедшие с того времени годы город расцвел и похорошел.

Сергей Жигунов прогулялся по Кировке, назвал ее очень симпатичным местом, отметил оригинальность установленных на пешеходной улице скульптур и оценил приятную атмосферу, царящую в центре города.

«Увидел много своеобычного в элементах ваших зданий, красивые дома, спокойно гуляющих людей. Если честно, не ожидал, что все будет так здорово», - поделился гость впечатлениями.

В Челябинск (как и в другие города страны) Сергей Жигунов приехал с важной миссией – в рамках работы над программой партии «Новые люди» он собирает информацию о проблемах в сфере культуры, существующих в современной России. Одна из них – недостаточное финансирование субъектов РФ.

«Это общая проблема для всех регионов страны. Всем не хватает средств на культуру. И здесь надо заниматься в том числе вопросом перераспределения средств. Сейчас все сосредоточено в столицах, и это неправильно», - отметил актер.

По его мнению, всякой культурной стране нужны социальные ориентиры – без таковых, например, невозможно создать настоящее произведение искусства, ведь каждый творец должен очень точно понимать, кто положительный герой, а кто отрицательный.

«В сегодняшней России, к сожалению, абсолютно невозможно сориентироваться: нет никакой государственной идеологии, государство не дает нам подсказок на тему того, кто хороший, а кто плохой. Мы просто движемся к некоем экономическом направлении, знаем, что низкая инфляция, крепкий рубль – это хорошо. А кто герой нашего времени, кем хорошо быть, кем должны мечтать стать дети – не понимаем. Мы потеряли это знание ровно тогда, когда исчез Советский Союз. Я думаю, что именно система ценностей, которая исчезла, не дает возможности людям искусства создавать по-настоящему глубокие, мощные произведения. Я не очень верю в то, что автор сценария, режиссер в состоянии определить идеологию целой страны», - отметил Сергей Жигунов.

Однако он верит, что вместе с партией «Новые люди» сможет изменить культурную жизнь регионов к лучшему, вывести культуру на качественно новый уровень.

«Почему именно с «Новыми людьми»? Дело в том, что прогресс подразумевает постоянное обновление. Да и лично мне всегда хочется верить во что-то новое, лучшее. Я верю, что это новое сможет изменить нашу жизнь», - сказал знаменитый гость.

Объезжая российские города, Сергей Жигунов встречается с представителями различных профессий (не только с актерами), беседует со студентами творческих вузов.