16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
16.12.2022
Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо
16.12.2022
В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре
16.12.2022
В суде Карабаша осужденный за убийство напал на полицейских-конвоиров
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
04.10.2022
«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани
30.09.2022
Молодежный театр приглашает маленьких челябинцев на премьеру «Кто украл орехи?»
15.09.2022
Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль «Сотоварищи»
09.09.2022
Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022