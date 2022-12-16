«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре

Молодежный театр Челябинска подготовил для жителей и гостей нашего города специальную новогоднюю афишу.

Во вторник, 20 декабря в Молодёжном театре состоится премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» (6+). Дед Мороз очень хотел, чтобы у него были внуки-помощники, и слепил себе много маленьких снеговиков. Но для того чтобы стать настоящими волшебниками, им нужно пройти обучение в специальной школе. Благодаря доброй душе Деда Мороза и строгости Снегурочки маленькие снеговички превращаются во взрослых талантливых и ответственных волшебников.

В спектакле будет много снега и света, детей ждёт по-настоящему зимняя сказка. И, конечно, она будет понятна современной детворе, ведь быть современным — это круто! Так считает и сам Дед Мороз. После спектакля в фойе состоится традиционный праздник возле ёлки.

Однако сюрпризы ждут не только детей, но и взрослых зрителей. Театр по традиции в конце года делает читки новых пьес, в этот раз познакомимся с текстом Игоря Витренко «Яна всем нравится (нет)». Он написан в рамках III коллаборативной лаборатории для подростков «Своя территория» (г.Тара) и признан «Лучшей пьесой».

24 декабря, в субботу, Молодёжный проведёт бесплатно читку пьесы «Яна всем нравится (нет)» (16+). История о буллинге, но не только. Это история о доверии молодой девушки миру, и о том, как взрослый может помочь ввести подростка в эту большую сложную жизнь. «Я постоянно нахожусь в поиске нового материала, – делится главный режиссер Иван Миневцев. – Эта пьеса показалась мне очень светлой. Редко найдёшь настолько тёплую пьесу на такую сложную, серьезную тему».

Вход на читку бесплатный, по предварительной записи здесь: https://chelyabinskiy-molodezhnyy.timepad.ru/event/2271104/. Начало в 19.00

Завершит череду праздничных событий Молодежного тетара спектакль-концерт «Сапожки» (18+). Он пройдёт седьмого и 15 января.

«Ездили в город за запчастями… И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок… Она таких сапожек во сне не носила»... Так начинается рассказ Василия Шукшина, так и мы начнём наш спектакль-концерт, в котором будет место и светлой грусти, и доброму юмору. Прозвучат в исполнении артистов знакомые многим песни: «А я иду, шагаю по Москве», «Диалог у новогодней ёлки», «Старый клён» и другие.