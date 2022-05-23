Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

На сцене Концертного зала Мариинского театра Петербурга состоялся концерт Симфонического оркестра Челябинской области. Эта площадка театрального комплекса, неофициально называемая «Мариинкой-3», считается одной из самых современных и безупречных по акустическим данным площадок Петербурга и всей страны. Её исключительная акустика создавалась при участии лучших в мире специалистов, японской компании Nagata Acoustics.

Под руководством дирижёра Адика Абдурахманова со сцены Концертного зала Мариинского театра прозвучала программа музыки Сергея Прокофьева — невероятно яркая, динамичная, эмоционально наполненная. Вечер открыло исполнение Третьего прокофьевского концерта для фортепиано с оркестром. Солировал лауреат конкурса Чайковского, выпускник Московской консерватории Дмитрий Шишкин.

К своим тридцати годам Дмитрий Шишкин завоевал ряд престижнейших наград международных конкурсов, много гастролировал по миру, выступал со знаменитыми оркестрами, записал несколько дисков и стал артистом лейбла KNS Classics (Италия). Кстати, блистательный молодой пианист родился в Челябинске и именно здесь сделал свои первые музыкальные шаги.

«Первый раз мы работали с Адиком Абдурахмановым и его камерным оркестром, когда мне было шесть лет. — рассказывает Дмитрий. — Это было первое мое выступление с оркестром и оно до сих пор очень хорошо помнится. Каждый раз, когда мы встречаемся (хотя сейчас это удается редко), обмениваемся музыкальными идеями, что мне очень нравится. С этим коллективом всегда работается легко — может быть, отчасти от того, что мы земляки».

Во втором отделении музыкальная эстафета была передана самому оркестру для исполнения Четвёртой до-мажорной симфонии Сергея Прокофьева.

«В Петербурге звучало практически всё, — поделился впечатлениями главный дирижёр оркестра, заслуженный артист России Адик Абдурахманов. — Поэтому искушённым петербургским слушателям мы решили представить именно музыку Прокофьева, и именно это сложнейшее сочинение — Четвёртую симфонию. Кроме того, в нынешнем году исполняется 160 лет Петербургской консерватории: ее выпускником является Сергей Прокофьев, эту же консерваторию оканчивал и я. Поэтому внутри себя я посвящал исполнение сегодняшней программы своей консерватории».

Адик Абдурахманов признался, что выступить с оркестром на сцене Мариинского театра долгое время оставалось его мечтой, которая наконец-то сбылась.

Виртуозно исполненная программа вызвала у публики бурю восторга: слушатели долго аплодировали стоя, не отпуская музыкантов со сцены. Под овации зрителей дирижёр оркестра Адик Абдурахманов трижды выходил на поклон, а музыканты симфонического оркестра Челябинской области исполнили на бис «Ноктюрн» грузинского композитора Важи Азарашвили.