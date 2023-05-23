23.05.2023
«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку
23.05.2023
Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ
23.05.2023
В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»
23.05.2023
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
23.05.2023
Консультация юриста: отпуск для педагога
23.05.2023
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
Следующей зимой на площади Революции Челябинска откроется «Малахитовая шкатулка»
16.05.2023
На площади Революции Челябинска следующей зимой может открыться «Малахитовая шкатулка»
17.02.2023
Ледовый городок на площади Революции демонтируют
01.01.2023
На главном ледовом городке Челябинска сегодня многолюдно
29.12.2022
Морское царство в центре Челябинска ждет маленьких горожан на январские утренники
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023