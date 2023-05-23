Следующей зимой на площади Революции Челябинска откроется «Малахитовая шкатулка»

Челябинцы выбрали тему нового главного ледового городка, который будет создан на площади Революции следующей зимой: в декабре 2023 года в самом сердце южноуральской столицы откроется «Малахитовая шкатулка», за которую было отдано 26,2 процента голосов (232 человека посчитали эту тему лучшей).

На втором месте в завершившемся вечером 22 мая опросе на портале госуслуг – «Музыкальный калейдоскоп». Реализацию этой идеи хотели бы увидеть на площади Революции 15,3 процента участников опроса (135 горожан).

Третий результат – у «Приключений Незнайки и его друзей». Отдыхать к компании ледовых персонажей Носова хотели бы 14,7 участников голосования (130 челябинцев отдали свои голоса этой идее).

Самой непопулярной оказалась медицинская тема – за «Айболита» проголосовали лишь 49 челябинцев (5,5 процента).

За воплощение в жизнь фантазий на спортивную тему проголосовало немногим больше горожан – 53 человека (шесть процентов). За «Конька-горбунка» - 77 челябинцев (8,7 процента).

«Мир роботов» изо льда хотели бы видеть на площади Революции 95 жителей южноуральской столицы, принявших участие в опросе (10,7 процента), «Животный мир» - 113 человек (12,8 процента).

Таким образом, в голосовании по выбору темы главного зимнего городка Челябинска на портале госуслуг приняли участие около 900 человек.

По теме, набравшей максимальное количество голосов, специалисты подготовят проект, к реализации которого подрядчик приступит в конце ноября.

Напомним, минувшей зимой на площади Революции жителей и гостей областного центра встречали обитатели морского царства – тогда темой главного ледового городка горожане выбрали «Ледяной аквариум».