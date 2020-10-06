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«Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск

Культура
Сегодня, 17:28
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Государственный исторический музей южного Урала готовится к открытию выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля». Экспонаты скоро прибудут в Челябинск и займут место в Большом выставочном зале музея. Многие из них впервые покинули стены Кремля. Они будут доступны южноуральцам с 23 октября, а накануне пройдет церемония торжественного открытия выставки.

В экспозиции будет более ста тридцати предметов из кремлевского собрания, шедевры восточных мастеров XV–XX веков. Значительная их часть происходит из сокровищниц русских царей и императоров. Многие драгоценные экспонаты были поднесены русским царям послами восточных государств, другие – приобретены для украшения дворцовых покоев или взяты русскими войсками в качестве трофеев во время боевых действий.

Эту выставку отличает ни с чем не сравнимый экзотический ореол, которым издавна окружена тема Востока. А еще она напоминает о глубоких корнях дипломатических контактов России и Востока и их историческом значении. 

«Сокровища Востока» обещают стать одним из самых значительных культурных событий для региона в 2020 году. Выставка станет третьей в рамках соглашения между правительством Челябинской области и Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль». Подготовка ведется в рамках нацпроекта «Культура».

Продлится выставка до седьмого февраля следующего года.

 

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